Генпрокурор Мюллер дав свідчення у Конгресі: Росія масштабно втручалася у вибори США

Трампу можна буде висунути звинувачення, коли він покине посаду президента США

Колишній спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії в американські вибори і можливі зв'язки кампанії Трампа з росіянами, 24 липня дав свідчення у Палаті представників Конгресу США.

На слуханнях в юридичному комітеті Палати представників США він підтвердив, що слідчі дійшли висновку про те, що уряд Росії систематично і широкомасштабно втручався у президентські вибори в США 2016 року, повідомляє "Голос Америки".

Зокрема, законодавці почули підтвердження того, що тодішній глава передвиборної кампанії Пол Манафорт ділився з Костянтином Клімніком, якого звіт незалежного прокурора США пов'язав зі спецслужбами Росії, інформацією про стратегію кампанії кандидата Трампа і результатами опитування американських виборців у критично важливих для перемоги штатах.

Спецпрокурор Мюллер також підтвердив, що між представниками передвиборної команди Трампа і російськими агентами за цей час відбулося 126 контактів.

Представники Демократичної партії запитували Мюллера про те, чи справді Дональд Трамп, або інші співробітники Білого дому вимагали припинити "російське розслідування" щодо Трампа, а також чи чинився на слідство будь-який інший тиск. Мюллер у доповіді вказав на "десять інцидентів потенційного прешкоджання" розслідуванню з боку Трампа та інших представників Білого дому.

Колишній спецпрокурор США зазначив, що поки Трамп обіймає посаду президента, його не можна притягнути до кримінальної відповідальності за перешкоджання правосуддю. Але двічі, відповідаючи на питання різних конгресменів, Мюллер заявив, що це можна буде зробити після того, як Трамп залишить цю посаду.

Дональд Трамп, який неодноразово називав розслідування "полюванням на відьом" і вимагав його припинити, реагуючи на виступ Мюллера, повторив свої заяви.

У березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв'язків між передвиборним штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

У звіті Мюллера йдеться про два доведені епізоди втручання Росії у вибори - за допомогою "фабрики тролів" близького до Путіна бізнесмена Пригожина і хакерів, які зламали за наказом РФ сервери Демократичної партії і опублікували через WikiLeaks пошту виборчого штабу Хілларі Клінтон.

Наприкінці травня спецпрокурор США Роберт Мюллер під час першого публічного виступу за результатами розслідування російського втручання в американські вибори повідомив про свою відставку.

Раніше Трамп заявляв, що не боїться оприлюднення звіту. Однак пізніше він назвав розслідування можливої змови його кампанії з Кремлем "спробою державного перевороту".

Росія свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.