Генсек ООН повідомив, скільки українців загинуло через війну росії в Україні

24 вересня 2025, 09:35
Генсек ООН повідомив, скільки українців загинуло через війну росії в Україні
Антоніу Гуттеріш Фото: rbc.ua
За словами Гутерреша, росія вбила понад 40 тис. цивільних, ще 36. тис. – поранила

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинули понад 40 тис. цивільних, ще понад 36 тис. осіб отримали поранення.

Про це йшлося під час його виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

"Це лише підтверджені показники. Цивільні на території росії також усе більше наражаються на небезпеку. Я хочу підкреслити: атаки на цивільних і цивільну інфраструктуру є забороненими відповідно до міжнародного права. Вони повинні зупинитися зараз", – каже він.
 
Генсек ООН додав, що війна призводить до перебоїв у доступі українців до води, електроенергії та освіти. Водночас росія свідомо намагається створювати блекаути напередодні зими.
 
Гутерреш також висловив занепокоєння ядерними погрозами кремля та ситуацією на Запорізькій АЕС, наголосивши, що всі країни повинні забезпечити дотримання міжнародного законодавства та захист цивільного населення. Він додав, що ООН продовжує надавати допомогу всім, хто цього потребує, і закликав донорів приєднуватися до плану гуманітарного реагування для України.
