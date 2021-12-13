НОВИНИМіністерка внутрішніх справ у новому німецькому уряді Ненсі Фезер висловилася за посилення боротьби з нелегальним контентом, що поширюється у Telegram-каналах з сотнями підписників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава МВС Німеччини хоче жорсткіших кроків для протидії забороненому контенту у Telegram
Ми маємо більш рішуче діяти проти підбурювання до насильства і ненависті в мережі
Фото: iPhones.ru
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.
"Ми маємо більш рішуче діяти проти підбурювання до насильства і ненависті в мережі", - заявила вона.
Ще навесні Федеральний офіс юстиції відкрив два провадження проти Telegram за порушення німецького законодавства щодо мережі.
Фезер скзаал, що компанія так і не відповіла на листи від федерального уряду, і таке ставлення неприйнятне.
Вона зазначила, що приватна переписка в месенджері не підпадає під німецький закон про правила у мережі, проте якщо йдеться про канали, які можуть мати сотні тисяч підписників, на них мають поширюватися такі ж правила, як на Facebook або Twitter.
"Це означає, що явно кримінальний контент має видалятися протягом 24 годин, нелегальний контент - протягом тижня", - сказала Фезер.
На додачу. за її словами, на публічні канали має поширюватися зобов’язання звітувати до Федерального офісу кримінальної поліції.
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13 12 2021 14:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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