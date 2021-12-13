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Глава МВС Німеччини хоче жорсткіших кроків для протидії забороненому контенту у Telegram

Ми маємо більш рішуче діяти проти підбурювання до насильства і ненависті в мережі
Міністерка внутрішніх справ у новому німецькому уряді Ненсі Фезер висловилася за посилення боротьби з нелегальним контентом, що поширюється у Telegram-каналах з сотнями підписників.
Глава МВС Німеччини хоче жорсткіших кроків для протидії забороненому контенту у Telegram Фото: iPhones.ru
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.
 
"Ми маємо більш рішуче діяти проти підбурювання до насильства і ненависті в мережі", - заявила вона.
 
Ще навесні Федеральний офіс юстиції відкрив два провадження проти Telegram за порушення німецького законодавства щодо мережі. 
 
Фезер скзаал, що компанія так і не відповіла на листи від федерального уряду, і таке ставлення неприйнятне.
 
Вона зазначила, що приватна переписка в месенджері не підпадає під німецький закон про правила у мережі, проте якщо йдеться про канали, які можуть мати сотні тисяч підписників, на них мають поширюватися такі ж правила, як на Facebook або Twitter.
 
"Це означає, що явно кримінальний контент має видалятися протягом 24 годин, нелегальний контент - протягом тижня", - сказала Фезер.
 
На додачу. за її словами, на публічні канали має поширюватися зобов’язання звітувати до Федерального офісу кримінальної поліції.
 
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13 12 2021 14:34
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