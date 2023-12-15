Глава ЄК про пакет допомоги для України: Працюємо над альтернативою в разі відмови євросоюзу від €50 млрд

Вона наголосила, що ЄС дуже старанно працює над тим, щоб досягти результату, коли буде досягнуто згоди 27 країн-членів.

Єврокомісія працює над потенційними альтернативами, у разі якщо не буде одностайної підтримки ЄС щодо виділення Україні пакету допомоги в розмірі €50 млрд.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє The Guardian.

Вона наголосила, що ЄС дуже старанно працює над тим, щоб досягти результату, коли буде досягнуто згоди 27 країн-членів.

"Але я думаю, що зараз також необхідно працювати над потенційними альтернативами, щоб мати оперативне рішення на випадок, якщо згода 27 країн - тобто одностайність - буде неможливою", - додала фон дер Ляєн.

Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 €млрд на найближчі п'ять років. Це рішення мають ухвалити всі країни. Втім, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який пов'язаний із тісними зв'язками з кремлем, наклав вето.

Лідери ЄС досягли "широкої згоди" щодо бюджету за багаторічною фінансовою програмою.

У МЗС України вже встигли привітати рішення ЄС щодо створення Українського фонду розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.