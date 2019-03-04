Голова МЗС Росії поскаржився, що Порошенко "відбився від рук" і не хоче йти на діалог з Росією

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до діалогу з Києвом у питанні виконання Мінських домовленостей, але президент України Петро Порошенко "не хоче і не буде робити це".

"Ми відкриті до діалогу, який буде націлений не так на балаканину і не на вигадування прийменників для бездіяльності, а на практичне виконання Мінських домовленостей. У мене немає сумнівів у тому, що Петро Порошенко не хоче і не буде робити це", - заявив Лавров в інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє LB.ua.

"Коли представник Києва в гуманітарній підгрупі з питань Донбасу Віктор Медведчук всього-на-всього запропонував серйозно обговорити, які права автономного плану можуть бути надані Донбасу, він був названий зрадником. Порошенко заявив, що цього ніколи не буде, хоча сам він підписався під особливим статусом Донбасу, який досить докладно викладено в Мінських домовленостях", - додав голова російського МЗС.

Лавров також зазначив, що низку положень домовленостей формулювала в тому числі і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Те, що їх "підопічний" відбився від рук, - це факт. З одного боку, він не слухає ні Німеччину, ні Францію, тому що має американських "заступників", - заявив голова російського МЗС, зазначивши при цьому, що іншого документа, крім Мінських домовленостей, немає.

Нагадаємо, що спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер констатував, що Російська Федерація впродовж чотирьох років порушує Мінські угоди.