Українці працюють у Польщі в середньому по 7 місяців на рік - Нацбанк Польщі

Раніше у Національному банку України повідомили, що зарплати українців, що працюють за кордоном, зростають повільніше, ніж зарплати в Україні

Відповідно до аналітичного звіту Національного банку Польщі, трудові мігранти з України та Білорусі працюють у Польщі в середньому по 7 місяців на рік.

Про це повідомляє видання RMF24, посилаючись на звіт Нацбанку Польщі, повідомляє "Громадське".

Загалом українці працюють у Польщі переважно на сезонних та тимчасових роботах. Серед 1 мільйона трудових мігрантів, які перебувають у Польщі, близько 900 тисяч - вихідці з України.

"Напруженість на ринку праці значною мірою полегшується припливом іммігрантів. Зараз це майже 900 тисяч мігрантів лише з України, а також мігрантів з інших країн, зокрема з Білорусі. Нам здається, що у польській економці працює вже понад 1 мільйон ефективно зайнятих мігрантів", - повідомив голова Нацбанку Польщі Яцек Котловський.

Раніше у Національному банку України повідомили, що зарплати українців, що працюють за кордоном, зростають повільніше, ніж зарплати в Україні.

Водночас український уряд очікує, що перекази заробітчан у 2019 році мають скласти 12 мільярдів доларів.

Раніше у Кабінеті міністрів повідомляли, що за перші 9 місяців 2019 року з України виїхало близько 1,5 мільйона людей.

Раніше повідомлялось, що українці працюють на 20% всіх польських компаній, а близько 450 тисяч українців сплачують у Польщі соціальні внески.

За даними, які оприлюднили у Національному банку, обсяги грошових переказів заробітчан до України за першу половину 2019 року складають понад 5,5 мільярда доларів.

Раніше у Світовому банку підрахували, що за підсумками 2018 року обсяги грошових переказів українських трудових мігрантів до України склали 14 мільярдів доларів. За оцінками Національного банку вони у 2018 році склали 10,88 мільярда доларів.

Крім цього у Нацбанку прогнозували, що у 2019 році заробітчани перекажуть в Україну 12,6 мільярда доларів. Також там повідомляли, що доходи українських трудових мігрантів зросли на 43%, проте темпи трудової міграції поступово уповільнюються.

Читайте також: Куди та чому їдуть шукачі роботи