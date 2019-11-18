Українці працюють у Польщі в середньому по 7 місяців на рік - Нацбанк Польщі
Про це повідомляє видання RMF24, посилаючись на звіт Нацбанку Польщі, повідомляє "Громадське".
Загалом українці працюють у Польщі переважно на сезонних та тимчасових роботах. Серед 1 мільйона трудових мігрантів, які перебувають у Польщі, близько 900 тисяч - вихідці з України.
"Напруженість на ринку праці значною мірою полегшується припливом іммігрантів. Зараз це майже 900 тисяч мігрантів лише з України, а також мігрантів з інших країн, зокрема з Білорусі. Нам здається, що у польській економці працює вже понад 1 мільйон ефективно зайнятих мігрантів", - повідомив голова Нацбанку Польщі Яцек Котловський.
Раніше у Національному банку України повідомили, що зарплати українців, що працюють за кордоном, зростають повільніше, ніж зарплати в Україні.
Водночас український уряд очікує, що перекази заробітчан у 2019 році мають скласти 12 мільярдів доларів.
Раніше у Кабінеті міністрів повідомляли, що за перші 9 місяців 2019 року з України виїхало близько 1,5 мільйона людей.
Раніше повідомлялось, що українці працюють на 20% всіх польських компаній, а близько 450 тисяч українців сплачують у Польщі соціальні внески.
За даними, які оприлюднили у Національному банку, обсяги грошових переказів заробітчан до України за першу половину 2019 року складають понад 5,5 мільярда доларів.
Раніше у Світовому банку підрахували, що за підсумками 2018 року обсяги грошових переказів українських трудових мігрантів до України склали 14 мільярдів доларів. За оцінками Національного банку вони у 2018 році склали 10,88 мільярда доларів.
Крім цього у Нацбанку прогнозували, що у 2019 році заробітчани перекажуть в Україну 12,6 мільярда доларів. Також там повідомляли, що доходи українських трудових мігрантів зросли на 43%, проте темпи трудової міграції поступово уповільнюються.
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