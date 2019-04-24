Голова ОАСК: у Зеленського буде право розпустити Раду до 14 червня

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що можливість розпустити Верховну Раду зберігається до 14 червня, а не до 27 травня. Тобто теоретично обраний президент Володимир Зеленський зможе це зробити.

На думку Вовка, 6 місяців, упродовж яких президент не має права розпускати парламент, необхідно відраховувати не з дня складання присяги депутатами, а від дня першого засідання Ради нового скликання. Про це овідомляє LB.ua.

"Відповідно, Основний закон визначає, що Верховна Рада України є повноважною не впродовж 5 років, розрахованих у календарних днях, починаючи не з дня складення присяги народними депутатами України, а впродовж 5 років, які закінчуються в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання", - написав голова суду.

Таким чином, беручи до уваги призначення чергових виборів Ради на 27 жовтня 2019 року, повноваження чинного скликання можуть тривати і до 16 грудня 2019 року (27 жовтня 2019 р. + 20 днів на офіційне оприлюднення результатів виборів + 30 днів на відкриття першої сесії новообраної Верховної Ради).

Однак у середньому між днем виборів і днем відкриття першого засідання Ради минає 48 днів, підрахував Вовк.

Відповідно, він передбачає, що повноваження чинної Ради можуть тривати до 14 грудня 2019 року, що надає президентові право припинити повноваження парламенту у термін до 14 червня.

Нагадаємо, народний депутат України із групи "Відродження" Валерій Писаренко ініціював збір підписів під проектом постанови про відкликання з посади голови Верховної Ради Андрія Парубія.