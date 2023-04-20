Google розгорне генеративний штучний інтелект для створення складних рекламних кампаній – FT

Технологію буде вбудовано в програму Performance Max, яку Google пропонує з 2020 року.

Google планує інтегрувати штучний інтелект (ШІ) у свій рекламний бізнес протягом найближчих місяців, оскільки великі технологічні групи поспішають включити цю революційну технологію у свої продукти.

Про це пише Financial Times.

Відповідно до внутрішньої презентації для рекламодавців, Google, що належить Alphabet, має намір почати використовувати ШІ для створення нової реклами на основі матеріалів, розроблених маркетологами.

Google уже використовує штучний інтелект у своєму рекламному бізнесі для створення простих підказок, які спонукають користувачів купувати продукти.

Однак інтеграція його новітнього генеративного ШІ, який також забезпечує роботу чат-бота Bard, означає, що він зможе проводити набагато складніші кампанії, що нагадують роботи, створені маркетинговими агентствами.

Згідно з презентацією, рекламодавці можуть надавати "творчий" контент, такий як зображення, відео та текст. Потім ШІ "перемішує" цей матеріал для створення реклами на основі аудиторії, яку він прагне охопити, а також інших цілей продажу.

Одне джерело, знайоме з презентацією Google, сказало, що стурбоване тим, що інструмент може поширювати дезінформацію.

Google повідомила FT, що планує встановити жорсткі барʼєри для запобігання помилкам, коли в найближчі місяці будуть розгорнуті нові функції генеративного ШІ.

Раніше повідомлялось, що Європарламент готує жорсткі заходи щодо використання штучного інтелекту.