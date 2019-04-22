ГПУ викликає оточення Порошенка для вручення підозр у справі Курченка
Відповідні повістки оприлюднені на сайті ГПУ.
Варто зауважити, що їх викликають "у якості підозрюваного".
Так, у документах вказане кримінальне провадження, яке стосується олігарха-втікача Сергія Курченка, підозрюваного у масштабних розкраданнях.
Зокрема, підозра Гонтаревій стосується розкрадання і сприяння злочинцям, а Філатову і Ложкіну - легалізації незаконних доходів і сприяння.
Їх викликають на 23 та 25 квітня.
Генпрокуратура також опублікувала аналогічні повістки для екс-міністра екології Миколу Злочевського та співвласника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка.
28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.
В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
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