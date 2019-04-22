ГПУ викликає оточення Порошенка для вручення підозр у справі Курченка

Відповідні повістки оприлюднені на сайті ГПУ.

Варто зауважити, що їх викликають "у якості підозрюваного".

Так, у документах вказане кримінальне провадження, яке стосується олігарха-втікача Сергія Курченка, підозрюваного у масштабних розкраданнях.

Зокрема, підозра Гонтаревій стосується розкрадання і сприяння злочинцям, а Філатову і Ложкіну - легалізації незаконних доходів і сприяння.

Їх викликають на 23 та 25 квітня.

Генпрокуратура також опублікувала аналогічні повістки для екс-міністра екології Миколу Злочевського та співвласника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка.

28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.

Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.

У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.

Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.

Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.

У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.

В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.