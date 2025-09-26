Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Греція гарантуватиме безпечний прохід суден флотилії, що прямує до Смуги Гази

26 вересня 2025, 13:31
Греція гарантуватиме безпечний прохід суден флотилії, що прямує до Смуги Гази
Фото: Reuters
Афіни повідомили Ізраїль про те, що у флотилії є громадяни Греції.
Греція гарантуватиме безпечний прохід човнів, які перебувають у її водах у складі міжнародної флотилії “Sumud”, що прямує до Смуги Гази.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Греції Гіоргос Герапетрітіс, пише Reuters.
 
За його словами, Афіни повідомили Ізраїль про те, що у флотилії є громадяни Греції.
 
Флотилія використовує близько 50 цивільних човнів, щоб спробувати прорвати морську блокаду Гази Ізраїлем. На борту є багато юристів та активістів, зокрема шведська кліматична активістка Грета Тунберг.
 
Наразі у водах Криту перебуває невелика кількість човнів, і ми гарантуємо безпечне плавання”, – сказав Герапетрітіс у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН.
 
Ізраїль неодноразово критикував флотилію, звинувачуючи її учасників у співпраці з бойовим угрупованням ХАМАС.
 
Італія направила військовий корабель на допомогу флотилії після того, як 12 безпілотників атакували судна в міжнародних водах за 56 км від грецького острова Гавдос.
 
Герапетрітіс заявив, що Афіни не планують приєднуватися до військово-морських кораблів Італії та Іспанії на цьому етапі. Він применшив значення інциденту з дронами, але анонсував повне розслідування інциденту.

 

