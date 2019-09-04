Громадські активісти прийшли до Ради із вимогою схвалити новий Виборчий кодекс

У заяві наголошується, що саме ця виборча система робить президентську посаду ключовою

Представники громадських організацій, активісти прийшли до Верховної Ради та вимагали від депутатів ухвалити Виборчий кодекс у другому читанні.

У парламенті активісти роздали депутатам заяву із вимогою схвалити новий Виборчий кодекс, який скасує змішану систему та закриті списки на парламентських виборах. Про це повідомляє "Громадське".

У заяві наголошується, що саме ця виборча система робить президентську посаду ключовою, попри те, що Україна парламентсько-президентська республіка.

"Мажоритарний компонент дозволяє президент сформувати лояльну собі коаліцію за рахунок депутатів, обраних з використанням адмінресурсу. Нагадаємо, що саме завдяки депутатам-мажоритарникам Янукович зміг сформувати лояльну собі більшість у 2012 році", - зазначають активісти.

Громадські активісти підкреслюють, що ухвалення нового Виборчого кодексу необхідно щоб:

Вберегти країну від ризику концентрації влади;

Захистити державу від реваншу проросійських сил;

Забезпечити пропорційне представництво інтересів українців у парламенті.

Заяву, яку вручили депутатам, підписали:

Андрій Вишневський, адвокат, виконавчий директор ГО "Адвокат майбутнього"

Віта Думанська, координаторка громадського руху "ЧЕСНО"

Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції

Володимир Воробей, директор агенціїекономічного розвитку PPV Knowledge Networks

Володимир Дубровський, старший економіст CASE Україна

Дана Павличко, директорка видавництва "Основа"

Євген Бистрицький філософ

Євген Глібовицький, засновник експертної компанії pro.mova

Ігор Коліушко, засновник та голова правління Центру політико-правових реформ

Ірина Славінська, журналістка, продюсерка UA: Радіо Культура, ведуча "Громадське радіо"

Лариса Денисенко, письменниця, правозахисниця, адвокатка, ведуча, членкиня Українського ПЕН

Наталя Соколенко, ведуча на UA: Українське радіо

Оле Рибачук, голова ГО "Центр UA"

Олександр Сушко, виконавчий директор міжнародного центру "Відродження"

Олександр Тодорчук, ініціатор UAnimals

Олександра Дворецька, виконавча директора благодійного фонду "Восток-SOS"

Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України", експерт "Реанімаційного пакету реформ"

Сергій Руденко, ведучий espresso.tv

Юлія Кириченко, співголова Ради "Реанімаційного пакету реформ", членкиня правління Центру політико-правових реформ

Ярина Ясиневич, керівниця програм Центру дослідження визвольного руху

Ярослав Грицак, історик, публіцист, професор, Українського Католицького університету, член Несторівської групи,

Ярослав Юрчишин, голова наглядової ради Transparency International Ukraine

Депутати Ради схвалили Виборчий кодекс у першому читанні в листопаді 2017 року, але він й досі перебуває на розгляді профільного комітету.

Активісти нагадали, що зміна виборчої системи на пропорційну з відкритими списками була серед передвиборчих обіцянок президента Петра Порошенка, а також у програмах партій БПП "Солідарність", "Радикальної партії Олега Ляшка", ВО "Батьківщина" та в зобов’язаннях Коаліційної угоди, підписаної 302 депутатами.

Представники громадськості також провели брифінг біля парламенту.

Водночас народний депутат, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко заявив, що перед ухваленням нового Виборчого кодексу потрібно проводити консультації з Центральною виборчою комісією, доки вона не почала формувати округи.

"Не забувайте, що це кодекс, і він передбачає зміни до чотирьох законів. Це не просто закон про вибори депутатів Верховної Ради України. Тому питання є важким, і ці всі поправки, які є сьогодні в комітеті, це поправки до всіх законів. Тому, як на мене, щоб провести швидше закон, його треба було б відділяти, але зараз це вже неможливо, бо треба пройти цю процедуру", - додав він.

Нагадаємо, що "Нацкорпус" влаштував бійку з поліцією в Черкасах, намагаючись прорватися до Порошенка. Зіткнення також відбулися на акції в Києві.