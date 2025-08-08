Гуманітарне фінансування ООН у 2025 році скоротилося до критичного рівня

Донори мають організуватися, щоб попередити катастрофи у різних кінцях світу.

Цього року гуманітарне фінансування у світі, яке відбувається через структури ООН, скоротилося до критично низького рівня – виділено менше 17% від необхідної суми для покриття потреб в $46 млрд.

Про це заявив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, посилаючись на дані Управління ООН із координації гуманітарних питань, передає Укрінформ.

"На початку другої половини року гуманітарна фінансова ситуація залишається катастрофічною. Ми отримали менш як 17% від потрібної суми – це тривожне зниження на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року", – сказав він.

Гак підкреслив, що в червні, у відповідь на найбільші скорочення фінансування за час існування організації, ООН оголосила про "гіперпріоритетний" глобальний заклик до донорів через необхідність підтримати 114 млн осіб, які потребують допомоги.