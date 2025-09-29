Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ГУР оприлюднило імена 13 російських командирів, які планували ракетні удари по Україні

29 вересня 2025, 19:58
ГУР оприлюднило імена 13 російських командирів, які планували ракетні удари по Україні
Фото: ГУР МОУ
За даними ГУР, саме ці люди відповідали за запуск крилатих та аеробалістичних ракет по мирних населених пунктах України
Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало нові дані про командний склад дальньої авіації російських повітряно-космічних сил, який безпосередньо причетний до планування та організації ракетних атак на українські міста та цивільну інфраструктуру.
 
Про це вони написали у Telegram.
 
До переліку увійшли 13 високопоставлених офіцерів, серед яких — командувачі, їхні заступники та керівники штабів. 
 
За даними ГУР, саме ці люди відповідали за запуск крилатих та аеробалістичних ракет по мирних населених пунктах України, унаслідок чого загинули та були поранені тисячі мирних громадян.
 
Серед фігурантів — найбільш високопоставлені представники дальньої авіації рф. Серед них:
 
  • генерал-лейтенант Сергій Кобилаш — командувач військово-повітряних сил, заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил рф;
  • генерал-майор Сергій Кувалдін — командувач дальньої авіації;
  • полковник Сергій Шевєль — начальник штабу та перший заступник командувача дальньої авіації;
  • генерал-майор Олег Пчєла — заступник командувача дальньої авіації.
 
ГУР зазначає, що оприлюднені дані містять не лише імена та посади, а й інформацію про місця проживання та реєстрації цих осіб, їхні телефони, електронні адреси, податкові номери та номери полісів державного страхування.
 
Ці дані вже передані українським правоохоронним органам і міжнародним структурам, які займаються розслідуванням воєнних злочинів.
 
"Ідентифікація людей, які віддають накази про пуски ракет по українських містах, є одним із наших головних завдань. Кожен воєнний злочинець має знати: рано чи пізно він буде притягнутий до відповідальності", — заявили у ГУР.
 
Розвідка також оприлюднила статистику російських ракетних атак із 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року. За цей час зафіксовано:
 
  • 2 354 пуски ракет типу Х-555, Х-101 та Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;
  • 321 пуск ракет Х-22 та Х-32 з літаків Ту-22М3;

171 запуск аеробалістичних ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К/І.

ГУР наголошує, що абсолютна більшість цих ударів була завдана по цивільних об’єктах: лікарнях, пологових будинках, школах, житлових кварталах та енергетичній інфраструктурі.
 
"Масовані удари по мирному населенню — це свідома політика терору. росія намагається зламати український народ, але кожен такий злочин лише зміцнює нашу рішучість боротися далі", — підкреслили у відомстві.
 
Зібрані ГУР матеріали передаються до українських та міжнародних органів правосуддя, зокрема до Міжнародного кримінального суду з метою притягнути до відповідальності не лише безпосередніх виконавців, а й тих, хто віддавав злочинні накази.
 
Українська розвідка нагадує, що оприлюднені сьогодні імена є лише частиною масштабної роботи з документування злочинів армії рф.

 

