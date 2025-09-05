ГУР знищило катер, РЛС та загарбників у Чорному морі
05 вересня 2025, 14:07
Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога
Українські спецпризначенці ГУР МО України провели успішний рейд у Чорному морі. Яке результат знищено ворожий катер типу БЛ-680, РЛС “Гарпун-Б” та комплекс РЕБ “Гроза”.
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Ексклюзивні кадри чорноморської операції, яка відбулася у серпні 2025 року показали в ГУР. Екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії.
У результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:
- катер типу БЛ-680;
- РЛС “Гарпун-Б”;
- РЕБ “Гроза”.
Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу.