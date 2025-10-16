Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Хамас посилює контроль у Газі

16 жовтня 2025, 12:35
Хамас посилює контроль у Газі
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
При цьому жорстко розправляючись із супротивниками після перемир’я з Ізраїлем.

Після оголошеного перемир’я з Ізраїлем палестинське угруповання Хамас розпочало жорстоку кампанію з відновлення контролю над місцевими кланами та озброєними групами, які протягом останніх двох років війни кидали виклик його владі.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, бойовики Хамас публічно стратили восьмеро людей, звинувачених у співпраці з Ізраїлем, а також провели рейди проти міліції клану аль-Муджаїда, яка нещодавно відкрито взяла до рук зброю і координувала свої дії з ізраїльськими силами. Після перестрілок представники клану присягнули на вірність Хамас.

У рейдах, що відбуваються у різних районах сектора Гази, зокрема в Дейр-аль-Баласі, Хамас демонструє свою єдину владу в регіоні після місяців переховування від ізраїльських ударів.

Видання пише, що посилення контролю Хамас має важливі наслідки для майбутнього Гази та мирного плану колишнього президента США Дональда Трампа. Ізраїль наразі утримується від ударів по Хамас у межах перемир’я, що дає угрупованню змогу відновити вплив над цивільною адміністрацією та зміцнити позиції в майбутніх переговорах.

За 20-пунктним планом Трампа, Хамас мав би відмовитися від важкої зброї та припинити роль в управлінні Газою. Однак деталі плану залишаються невизначеними, і очікується жорстка боротьба в ході другої фази переговорів.

Експерти припускають, що Хамас наполягатиме на збереженні певної зброї для "особистого захисту", аргументуючи це існуванням "кримінальних банд", які створюють загрозу порядку.

Хоча публічно представники Хамас заявляють про готовність поступитися владою, в приватних розмовах вони наполягають на збереженні впливу, можливо, через переформатування у політичну партію, об’єднану з іншими палестинськими угрупованнями.

Переговори про роззброєння та управління Газою можуть тривати місяцями або навіть довше.

13 жовтня Дональд Трамп заявив, що готовий тимчасово дозволити Хамас керувати Газою. Наступного дня він висловив байдужість до репресій угруповання, заявивши:
"Вони знищили кілька банд і вивели назовні деяких злочинців - мене це не турбує."

У відповідь Хамас пояснює ці репресії як необхідний крок для повернення нормального життя і стабільного лідерства у Газі.

Після початку перемир’я угруповання оголосило про призначення п’ятьох нових чиновників для управління зруйнованими містами, а у соцмережах показує, як його бойовики регулюють дорожній рух.

Хамас також описує зіткнення з кланами як боротьбу із злочинністю. Місцеві жителі звинувачують деякі кланові угруповання в контрабанді, вимаганні та розкраданні гуманітарної допомоги.

Деякі палестинські спостерігачі побоюються, що внутрішній конфлікт між Хамас та кланами триватиме, розділяючи суспільство і сприяючи інтересам Ізраїлю, який, за даними експертів, постачає зброю місцевим міліціям, що борються проти Хамас.

Експерти прогнозують, що після підкорення кланів Догмуш і Муджаїда у центральній частині сектора Гази Хамас розпочне наступ на північні і південні райони, контролюючи весь регіон.

 
ХАМАСІзраїль

