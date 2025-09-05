Індія продовжить купувати російську нафту

Таким чином Нью-Делі фактично ігнорує вимоги президента США Дональда Трампа припинити імпорт російської сировини.

Індія має намір і надалі купувати російську нафту, незважаючи на запроваджені США 50% тарифи для індійських компаній.

Про це заявила міністр фінансів Нірмала Сітхараман, повідомляє Bloomberg.

"Звідки ми купуємо нафту, особливо такий великий товар, за який ми платимо найбільше в імпорті, ми маємо вирішувати, виходячи з того, що нам найвигідніше. Ми, безумовно, будемо купувати", — наголосила вона.

Таким чином Нью-Делі фактично ігнорує вимоги президента США Дональда Трампа припинити імпорт російської сировини.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти. Завдяки значним знижкам на сировину, від якої відмовився Захід, країна змогла зменшити витрати на імпорт. Водночас експерти наголошують: ці закупівлі фактично фінансують війну росії проти України.

У США такий крок викликав різке невдоволення. Адміністрація Трампа підвищила тарифи для індійських компаній до рекордних 50%. Сам президент звинуватив Індію та росію у посиленні зв’язків із Китаєм:

"Схоже, ми втратили Індію і росію, які перейшли до глибокої, темної і загадкової Китайської імперії", — написав Трамп.

Минулого тижня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та владімір путін зустрілися з головою КНР Сі Цзіньпіном під час саміту Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні. Лідери обговорили енергетичну та безпекову співпрацю, а також плани розширення взаємодії у стратегічних сферах.

Нині росія забезпечує близько 40% потреб Індії в нафті — ще до початку війни ця частка становила менше 1%. Крім Індії, ключовими покупцями залишаються Китай і Туреччина.

За словами торгового радника Білого дому Пітера Наварро, Індія перетворилася на хаб переробки дешевої російської нафти: компанії купують її зі знижкою, переробляють і експортують паливо до Європи, Африки та Азії. Прибутки, як зазначає Наварро, зрештою поповнюють військовий бюджет кремля.

Американський президент заявив, що Індія та росія фактично відійшли у бік Китаю, який він описав, як "глибоку, темну та загадкову імперію". За його словами, ці країни тепер будуватимуть майбутнє разом.

"Схоже, ми втратили Індію та росію, які перейшли до глибокої, темної та загадкової Китайської імперії. Нехай у них буде довге і процвітаюче майбутнє разом", - зауважив Трамп.