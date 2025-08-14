Індія спішно шукає нових постачальників нафти по всьому світу

Цього тижня державні переробники Індії закупили великі обсяги неросійської нафти

Нафтопереробні компанії Індії шукають альтернативних постачальників сировини по всьому світу. Найбільший імпортер російської нафти намагається перестрахуватися напередодні саміту на Алясці.

Про це пише видання Bloomberg.

Президент Дональд Трамп, прагнучи домогтися успіху в переговорах з путіним, зажадав від Індії припинити закупівлі нафти і подвоїв мита на товари цієї країни, покаравши за імпорт, який підживлює "військову машину" кремля. Цей крок змусив індійські нафтопереробні компанії переглянути плани закупівель.

Цього тижня державні переробники Індії закупили великі обсяги неросійської нафти зі швидкою доставкою у вересні-жовтні, подовживши ажіотаж, викликаний загрозою з боку Вашингтона. Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp. закупили вантажі з усіх куточків світу, включно зі США, Бразилією та Близьким Сходом.