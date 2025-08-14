Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Індія спішно шукає нових постачальників нафти по всьому світу

14 серпня 2025, 17:05
Цього тижня державні переробники Індії закупили великі обсяги неросійської нафти
Нафтопереробні компанії Індії шукають альтернативних постачальників сировини по всьому світу. Найбільший імпортер російської нафти намагається перестрахуватися напередодні саміту на Алясці.
 
Про це пише видання Bloomberg.
 
Президент Дональд Трамп, прагнучи домогтися успіху в переговорах з путіним, зажадав від Індії припинити закупівлі нафти і подвоїв мита на товари цієї країни, покаравши за імпорт, який підживлює "військову машину" кремля. Цей крок змусив індійські нафтопереробні компанії переглянути плани закупівель.
 
Цього тижня державні переробники Індії закупили великі обсяги неросійської нафти зі швидкою доставкою у вересні-жовтні, подовживши ажіотаж, викликаний загрозою з боку Вашингтона. Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp. закупили вантажі з усіх куточків світу, включно зі США, Бразилією та Близьким Сходом.
 
Історично Індія не була значним імпортером російської нафти, більшою мірою покладаючись на Близький Схід. Все змінилося 2022 року, після повномасштабного вторгнення в Україну і введення "стелі цін" у 60 доларів за барель, щоб обмежити доходи Кремля.
 
Наразі очікується, що індійські приватні нафтопереробні компанії, як-от Reliance Industries Ltd. і Nayara Energy, продовжать купувати російську нафту навіть попри те, що державні НПЗ відмовляються від цього.

 

Індіянафтавійна в Україніросія окупанти

