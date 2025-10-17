Індія збільшує імпорт гайанської нафти, зменшуючи залежність від рф

Збільшення кількості джерел сирої нафти також допоможе нафтопереробним заводам замінити частину імпорту російської нафти.

Два індійські нафтопереробні заводи купили 4 млн барелів гайанської сирої нафти у американської компанії ExxonMobil.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що найбільший за потужністю індійський НПЗ Indian Oil Corp придбав 2 млн барелів сирої гайанської нафти марки Golden Arrowhead, повідомили співрозмовники агентства.

За їхніми словами, перша партія надійде наприкінці грудня чи на початку січня. Нафтопереробний завод Hindustan Petroleum Corp купив 2 млн барелів сировини марок Liza та Unity Gold з поставками в аналогічний період, розповіли джерела.

Це є його першою покупкою цього сорту. За даними джерел агентства, таким чином Індія диверсифікує свої постачання сирої нафти, випробовуючи нові сорти з Південної Америки, де зростає виробництво.

Збільшення кількості джерел сирої нафти також допоможе нафтопереробним заводам замінити частину імпорту російської нафти. США тиснуть на Нью-Делі, щоб той припинив купувати російську сиру нафту, аби допомогти припинити війну в Україні.