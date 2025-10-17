Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Індія збільшує імпорт гайанської нафти, зменшуючи залежність від рф

17 жовтня 2025, 11:21
Індія збільшує імпорт гайанської нафти, зменшуючи залежність від рф
Фото: з вільного доступу
Збільшення кількості джерел сирої нафти також допоможе нафтопереробним заводам замінити частину імпорту російської нафти.

Два індійські нафтопереробні заводи купили 4 млн барелів гайанської сирої нафти у американської компанії ExxonMobil.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що найбільший за потужністю індійський НПЗ Indian Oil Corp придбав 2 млн барелів сирої гайанської нафти марки Golden Arrowhead, повідомили співрозмовники агентства.

За їхніми словами, перша партія надійде наприкінці грудня чи на початку січня. Нафтопереробний завод Hindustan Petroleum Corp купив 2 млн барелів сировини марок Liza та Unity Gold з поставками в аналогічний період, розповіли джерела.

Це є його першою покупкою цього сорту. За даними джерел агентства, таким чином Індія диверсифікує свої постачання сирої нафти, випробовуючи нові сорти з Південної Америки, де зростає виробництво.

Збільшення кількості джерел сирої нафти також допоможе нафтопереробним заводам замінити частину імпорту російської нафти. США тиснуть на Нью-Делі, щоб той припинив купувати російську сиру нафту, аби допомогти припинити війну в Україні.

ІндіяНПЗнафта рф

Останні матеріали

Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється