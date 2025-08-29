Індійський прем'єр Моді здійснить першу за сім років поїздку до Китаю

КНР прийматиме саміт Шанхайської організації співробітництва

Індійський прем'єр-міністр здійснить першу за сім років поїздку до Китаю, де зустрінеться з Сі Цзіньпіном та, ймовірно, російським лідером путіним. Зустріч відбудеться на тлі набуття чинності новими тарифами від США, впровадженими за купівлю російських енергоресурсів.

Про це повідомляє The Guardian.

Моді братиме участь в регіональному саміті Шанхайської організації співробітництва у місті Тяньзцінь. Очікується, що Моді проведе зустріч із Сі на полях заходу.