Іноземні військові приїдуть на навчання в Україну у 2019: Порошенко підписав закон

Навчання "Сі Бриз-2019" триватиме впродовж 20 днів в акваторії Чорного моря, на військових аеродромах та полігонах, а також у міжнародних аеропортах військово-морських базах

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо допуску військ інших країн на територію України для участі в багатонаціональних навчаннях у 2019 році.

6 березня закон повернули з підписом Порошенка, раніше законопроект підтримала Рада 263 голосами, нагадаємо " Громадмьке ".

Закон передбачає допуск підрозділів збройних сил інших країн для участі, зокрема, в українсько-американському навчанні "Репід Трайдент-2019", українсько-американському навчанні "Сі Бриз-2019", українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер-2019", тощо.

Багатонаціональне навчання з підготовки підрозділів збройних сил проведуть на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (село Старичі на Львівщині) та в інших військових частинах та полігонах ЗСУ в термін до 365 днів. У навчаннях візьмуть участь до 10 українських військових та до 1,5 тисячі військових США.

У "Старичах" також проведуть навчання "Репід Трайдент-2019" - вони триватимуть до 25 днів.

Навчання "Сі Бриз-2019" триватиме впродовж 20 днів в акваторії Чорного моря, на військових аеродромах та полігонах, а також у міжнародних аеропортах військово-морських базах, тощо.

Навчання "Ріверайн-2019" проходитиме в районі річки Дунай, її гирлі та акваторії Чорного моря впродовж приблизно 10 днів. Від ЗСУ залучать до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 9 кораблів (катерів та суден), до 2 вертольотів, до 2 літаків, від ЗС Румунії - до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 9 кораблів (катерів та суден), до 2 вертольотів.

Навчання "Кленова Арка-2019" проходитиме на полігонах ЗСУ (Житомирська область) до 14 днів, липень-грудень 2019 року.

Навчання "Воріер Вотчер-2019" проведуть на військових аеродромах та полігонах ЗС України (Миколаївська область) упродовж приблизно 16 днів.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях.