Ірак обговорює зі США зняття санкцій проти "Лукойла"

17 листопада 2025, 20:31
Ірак обговорює зі США зняття санкцій проти
Фото: uapress.info
Це необхідно країні для того, щоб мати більше часу для продажу її частки в нафтовому родовищі Західна Курна-2 (West Qurna-2).
Уряд Іраку обговорює із мінфіном США можливість отримання шестимісячного звільнення від санкцій для компанії "Лукойл". 
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Три іракські чиновники з енергетичного сектора повідомили агентству, що міністерство нафти Іраку не планує купувати частку "Лукойлу" в родовищі. Причина полягає в тому, що проєкт є завеликим для іракських державних компаній.
 
"Родовище "Лукойлу" - це великий шматок, який важко проковтнути", - розповів один із чиновників.
 
Іраку відомо про щонайменше трьох потенційних покупців частки "Лукойлу" в нафтовому родовищі: одну китайську і дві західні компанії. "Лукойл" на запит агентства про коментар відповіді не надав.
 
Сьогодні, 17 листопада, прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шія аль-Судані зустрівся з колишнім генеральним директором "Лукойлу" Вагітом Алекперовим. За словами іракських чиновників, основним питанням під час розмови було прохання про скасування санкцій.

 

