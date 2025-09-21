Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ

21 вересня 2025, 10:57
Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ
Фото: dpa
Вища рада національної безпеки Ірану опублікувала заяву, де засудила "необдумані" кроки Великої Британії, Франції та Німеччини щодо ядерної програми Ісламської Республіки
Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що Тегеран призупинить співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) після того, як Рада Безпеки ООН проголосувала за залишення в силі санкцій проти Тегерану.
 
Про це повідомляє іранський сайт Press TV.
 
Вища рада національної безпеки Ірану опублікувала заяву, де засудила "необдумані" кроки Великої Британії, Франції та Німеччини щодо ядерної програми Ісламської Республіки.
 
Днем раніше Рада Безпеки ООН, що складається з 15 членів, не змогла ухвалити резолюцію, яка б запобігла повторному запровадженню санкцій ООН проти Ірану.
 
Іран, своєю чергою, звинуватив "європейську трійку" в запровадженні незаконних санкцій.
 
У заяві йдеться, що на суботньому засіданні під головуванням президента Масуда Пезешкіана Рада розглянула ситуацію в регіоні та "авантюризм" ізраїльського режиму, пише видання.
 
"Незважаючи на співпрацю Іранського Міністерства закордонних справ з Агентством та пропозиції, представлені щодо врегулювання ядерного питання, дії європейських країн фактично призупинили шлях співпраці з Агентством", – наголосила Рада з питань ядерної безпеки Ірану.

 

ІранМАГАТЕвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється