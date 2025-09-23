Іран заявив про успішний запуск першої міжконтинентальної балістичної ракети
23 вересня 2025, 14:55
Фото: DW
На думку експертів, могло йтися за короткодальнє випробування
Депутат іранського парламенту та державні ЗМІ країни стверджують, що Тегеран провів перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), однак, за словами аналітиків, оприлюднені кадри не підтверджують її вихід на відповідні висоти.
Про це пише Defense Express.
Так, днями депутат іранського парламенту Мохсен Зангане в ефірі державного телеканалу IRIB заявив про нібито перше успішне випробування іранської міжконтинентальної балістичної ракети (МБР). Водночас за декілька днів до цього у небі над Іраном зафіксували характерний слід від запуску, який, на думку спостерігачів, міг належати цій ракеті — і це підкріпило офіційні заяви.
На опублікованих кадрах, зазначають аналітики, видно довгий слід роботи двигунів і численні "цятки" позаду ракети — ознака того, що двигун, ймовірно, працював імпульсами. На записах також немає очевидних ознак того, що траєкторія виводила апарат у верхні шари атмосфери або на космічну висоту, що для класичної МБР є типовим і необхідним етапом польоту.
"Чому та навіщо двигун працював в цьому режимі на таких ранніх етапах польоту – незрозуміло. Причому, на опублікованих кадрах не видно й натяку на те, щоб слід від роботи двигунів розширювався у верхніх шарах атмосфери, звісно це може бути пов'язаним з за сильними освітленням, через що цей ефект просто не видно", - йдеться у публікації.
Аналітики вважають: найпростіша інтерпретація — ракета або не досягла типової висоти, що своєю чергою викликає питання, або запуск мав іншу мету.
Експерти називають кілька можливих пояснень: це могло бути короткодальнє випробування - ціль стояла на невеликій дистанції, кадри належать до іншого типу ракети чи ракета вийшла з ладу, і фактичні випробування пройшли невдало, попри офіційні заяви.
Експерти зазначають, що раніше, у серпні, іранські ЗМІ оголошували про створення МБР під назвою Khorramshahr-5, тож саме її, імовірно, могли випробовувати. Згідно з опублікованими заявленими характеристиками, Khorramshahr-5 нібито має дальність до 12 тисяч кілометрів, що теоретично дозволяє досягати будь-якої точки США з території Ірану. Повідомлялося також про розгін до 16 махів (приблизно 5,4 км/с) та бойову частину масою близько двох тонн. Поки що йдеться про неядерну бойову частину, але аналітики звертають увагу, що така ракета може стати потенційним носієм ядерного заряджання у разі наявності відповідної зброї.
Експерти вважають: пряме ураження США звичайною двотонною бойовою частиною мало б обмежений тактичний сенс через високу вартість і складність масового виробництва таких ракет. Тому у публічних та експертних інтерпретаціях Khorramshahr-5 варто розглядаюти як потенційний носій ядерної зброї.