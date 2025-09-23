Іран заявив про успішний запуск першої міжконтинентальної балістичної ракети

На думку експертів, могло йтися за короткодальнє випробування

Депутат іранського парламенту та державні ЗМІ країни стверджують, що Тегеран провів перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), однак, за словами аналітиків, оприлюднені кадри не підтверджують її вихід на відповідні висоти.

Про це пише Defense Express.

Так, днями депутат іранського парламенту Мохсен Зангане в ефірі державного телеканалу IRIB заявив про нібито перше успішне випробування іранської міжконтинентальної балістичної ракети (МБР). Водночас за декілька днів до цього у небі над Іраном зафіксували характерний слід від запуску, який, на думку спостерігачів, міг належати цій ракеті — і це підкріпило офіційні заяви.

На опублікованих кадрах, зазначають аналітики, видно довгий слід роботи двигунів і численні "цятки" позаду ракети — ознака того, що двигун, ймовірно, працював імпульсами. На записах також немає очевидних ознак того, що траєкторія виводила апарат у верхні шари атмосфери або на космічну висоту, що для класичної МБР є типовим і необхідним етапом польоту.