Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Іспанія посилює тиск на Нетаньягу через гуманітарну ситуацію в Газі

08 вересня 2025, 12:35
Іспанія посилює тиск на Нетаньягу через гуманітарну ситуацію в Газі
Фото: з вільних джерел
Країна вводить обмеження на доступ до свого повітряного простору та портів.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що його уряд посилить тиск на Ізраїль через війну у Секторі Гази. Тепер кораблям та літакам, що прямують до Ізраїлю зі зброєю, заборонено заходити в іспанські порти та входити до іспанського повітряного простору, передає його слова Reuters.

Окрім цього, іспанський уряд збільшить допомогу Палестинській адміністрації та Агентству ООН з допомоги палестинським біженцям та організації робіт на Близькому Сході (БАПОР). Також Мадрид запровадить ембарго на товари, вироблені в ізраїльських поселеннях на окупованих палестинських територіях і заборонить в'їзд до країни всім, хто безпосередньо брав участь у тому, що Санчес назвав "геноцидом".

"Ми сподіваємося, що це посилить тиск на прем'єр-міністра Нетаньягу та його уряд, щоб полегшити деякі страждання, які зазнає палестинське населення", – заявив Санчес.

ІспаніяІзраїльСектор ГазиПедро СанчесБеньямін Нетаньягу

Останні матеріали

Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється