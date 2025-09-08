Іспанія посилює тиск на Нетаньягу через гуманітарну ситуацію в Газі

Країна вводить обмеження на доступ до свого повітряного простору та портів.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що його уряд посилить тиск на Ізраїль через війну у Секторі Гази. Тепер кораблям та літакам, що прямують до Ізраїлю зі зброєю, заборонено заходити в іспанські порти та входити до іспанського повітряного простору, передає його слова Reuters.

Окрім цього, іспанський уряд збільшить допомогу Палестинській адміністрації та Агентству ООН з допомоги палестинським біженцям та організації робіт на Близькому Сході (БАПОР). Також Мадрид запровадить ембарго на товари, вироблені в ізраїльських поселеннях на окупованих палестинських територіях і заборонить в'їзд до країни всім, хто безпосередньо брав участь у тому, що Санчес назвав "геноцидом".

"Ми сподіваємося, що це посилить тиск на прем'єр-міністра Нетаньягу та його уряд, щоб полегшити деякі страждання, які зазнає палестинське населення", – заявив Санчес.