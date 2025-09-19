Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ISW пояснив, як кремль намагається маніпулювати адміністрацією Трампа

19 вересня 2025, 10:57
Фото: Reuters
москва докладає зусиль, щоб домогтися відновлення двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами

кремль намагається маніпулювати адміністрацією президента США Дональда Трампа, щоб нормалізувати двосторонні відносини між США і росією без завершення війни в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що президент США Дональд Трамп прагне "вилучити тему України" з порядку денного США і росії, щоб "нормалізувати" двосторонні економічні, технологічні та інші відносини. Напередодні цієї заяви Лавров також сказав, що спроби «залучити» кремлівського диктатора путіна до економічних угод із США не зупинять війну.
 
"кремль намагається змусити Трампа відокремити війну в Україні від обговорень двосторонніх відносин між США і росією, особливо в економічній сфері. кремль, ймовірно, прагне одночасно продовжувати війну в Україні та послабити тиск, який чинять на російську економіку наявні та можливі майбутні санкції, особливо санкції, спрямовані проти доходів від енергетики, які значною мірою фінансують війну", – вважають фахівці.
 
Також зазначається, що кремль використовує генерального директора російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва для просування перспективи розширення американо-російських економічних і ділових відносин, щоб отримати від адміністрації Трампа поступки щодо України.
 
Водночас ISW продовжує вважати, що перемога Росії в війні не є неминучою, і що Україна та Захід можуть використати кілька ключових слабких місць росії, щоб змусити путіна змінити свої розрахунки та розпочати добросовісні переговори. посійські здобутки на полі бою були досягнуті високою ціною: протягом 2025 року російські війська просувалися повільно, а втрати посії були непропорційно високими порівняно з розміром захопленої території.
 
Крім того, аналітики відзначають, що путін неправильно керував російською економікою протягом війни, що призвело до збільшення і нестабільних військових витрат, зростання інфляції та значного дефіциту робочої сили.
 
"Увага путіна до військових витрат і розбудови оборонної промислової бази росії помітно позначилася на цивільних секторах економіки. Здатність росії фінансувати свою військову машину частково залежить від експорту російської нафти, який забезпечує значну частину федеральних доходів росії. Дональд Трамп відзначив ці слабкі сторони росії, заявивши 18 вересня, що росія зазнає більших втрат у війні, ніж Україна, і що путін буде змушений "вийти" з війни, якщо ціни на нафту впадуть", – йдеться у звіті.

 

Кремльвійна в Україніросія окупанти

