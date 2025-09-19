ISW пояснив, як кремль намагається маніпулювати адміністрацією Трампа

москва докладає зусиль, щоб домогтися відновлення двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами

кремль намагається маніпулювати адміністрацією президента США Дональда Трампа, щоб нормалізувати двосторонні відносини між США і росією без завершення війни в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що президент США Дональд Трамп прагне "вилучити тему України" з порядку денного США і росії, щоб "нормалізувати" двосторонні економічні, технологічні та інші відносини. Напередодні цієї заяви Лавров також сказав, що спроби «залучити» кремлівського диктатора путіна до економічних угод із США не зупинять війну.

"кремль намагається змусити Трампа відокремити війну в Україні від обговорень двосторонніх відносин між США і росією, особливо в економічній сфері. кремль, ймовірно, прагне одночасно продовжувати війну в Україні та послабити тиск, який чинять на російську економіку наявні та можливі майбутні санкції, особливо санкції, спрямовані проти доходів від енергетики, які значною мірою фінансують війну", – вважають фахівці.