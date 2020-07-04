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Італія прийняла план допомоги бізнесу на 400 млрд євро під час коронавірусної кризи

Міністр фінансів Роберто Гуалтьєрі пояснив, що Рим буде гарантувати до 90% кредитів підприємствам на суму 200 мільярдів євро через державне експортно-кредитне агентство SACE
"За допомогою щойно ухваленого нами указу ми даємо негайну ліквідність в розмірі 400 мільярдів євро нашим підприємствам, будь то малий, середній або великий бізнес", - заявив прем'єр-міністр Джузеппе Конте.
Італія прийняла план допомоги бізнесу на 400 млрд євро під час коронавірусної кризи Фото: з відкритих джерел

Уряд Італії затвердив новий пакет економічних заходів, включаючи посилення правил по боротьбі з поглинанням, а також державні гарантії на кредити та інвестиції на суму 400 мільярдів євро для допомоги бізнесу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"За допомогою щойно ухваленого нами указу ми даємо негайну ліквідність в розмірі 400 мільярдів євро нашим підприємствам, будь то малий, середній або великий бізнес", - заявив прем'єр-міністр Джузеппе Конте.

Міністр фінансів Роберто Гуалтьєрі пояснив, що Рим буде гарантувати до 90% кредитів підприємствам на суму 200 мільярдів євро через державне експортно-кредитне агентство SACE. Додаткові 200 мільярдів євро були виділені для гарантії інвестицій на підтримку експорту.

Компаніям, які користуються гарантованими державою кредитами, не дозволять розподіляти дивіденди між акціонерами. Гуалтьєрі заявив, що нова система гарантій почне діяти "найближчими днями".

Указ також розширює сферу застосування існуючих інструментів перевірки інвестицій для захисту стратегічних підприємств від іноземних поглинань.

За словами Конте, повноваження з моніторингу іноземних поглинань будуть поширені на такі сектори, як банківська справа, страхування, енергетика, транспорт, водопостачання, охорона здоров'я, безпека харчових продуктів, штучний інтелект та робототехніка.

Указ також відкладає кілька податкових термінів, які минули в квітні і травні.

Нагадаємо, у понеділок в Італії зафіксували рекордно низьку кількість нових хворих на коронавірус за добу.

Раніше повідомлялося, що в Італії від коронавірусу вилікувалася 104-річна жінка. Вона стала найстаршою людиною в світі, що подолала хворобу.

Нагадаємо, що в Італії очікують завершення піку епідемії "максимум через 10 днів"

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07 04 2020 10:26
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