Італія засекретить польоти чиновників після інциденту з главою Єврокомісії

Болгарія підозрює Росію в глушінні GPS літака президентки Єврокомісії

Італія розглядає можливість приховувати маршрути польотів своїх чиновників після того, як рф глушила сигнал літака, на якому летіла очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє The Guardian.

Рим розглядає варіанти засекречування державних рейсів, обмеження публікації даних на сайті канцелярії прем'єр-міністра і блокування відображення маршрутів на спеціалізованих сервісах відстеження. Зазначається, що ідею вперше запропонував міністр оборони Італії Гвідо Крозетто кілька місяців тому, коли втручання в навігацію стали відбуватися все частіше поблизу російського повітряного простору.

У лютому літак італійського прем'єра було прибрано з Flightradar – популярного сервісу відстеження авіарейсів, хоча залишається видимим на інших платформах. Наразі офіційні особи розглядають можливість повного приховування всіх рейсів прем'єр-міністра і міністрів з подібних сайтів.