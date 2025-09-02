Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Італія засекретить польоти чиновників після інциденту з главою Єврокомісії

02 вересня 2025, 20:53
Італія засекретить польоти чиновників після інциденту з главою Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Болгарія підозрює Росію в глушінні GPS літака президентки Єврокомісії

Італія розглядає можливість приховувати маршрути польотів своїх чиновників після того, як рф глушила сигнал літака, на якому летіла очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє The Guardian.

Рим розглядає варіанти засекречування державних рейсів, обмеження публікації даних на сайті канцелярії прем'єр-міністра і блокування відображення маршрутів на спеціалізованих сервісах відстеження. Зазначається, що ідею вперше запропонував міністр оборони Італії Гвідо Крозетто кілька місяців тому, коли втручання в навігацію стали відбуватися все частіше поблизу російського повітряного простору.
 
У лютому літак італійського прем'єра було прибрано з Flightradar – популярного сервісу відстеження авіарейсів, хоча залишається видимим на інших платформах. Наразі офіційні особи розглядають можливість повного приховування всіх рейсів прем'єр-міністра і міністрів з подібних сайтів.
 
Нагадаємо, Financial Times повідомляла, що літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн через збої в системі GPS був змушений 31 серпня приземлитися в аеропорту болгарського Пловдива, орієнтуючись за паперовими картами.
Італіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється