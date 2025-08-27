Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Із сайту МЗС КНР "зникли" дані про адмінподіл України

27 серпня 2025, 20:31
Із сайту МЗС КНР
Фото: з вільного доступу
Це свідчить про те, що Китай змінив свою позицію, яка раніше полягала в повній підтримці територіальної цілісності України
Міністерство закордонних справ Китаю могло видалити зі свого сайту про адміністративний поділ, політичну систему і зовнішню політику України.
 
Про це повідомляє гонконгське видання Sing Tao Daily.
 
За інформацією видання, "Короткий огляд по Україні" на сайті МЗС Китаю оновили в проміжку між березнем 2024 року та липнем 2025 року. В оригінальній версії на сайті вказували, що Україна поділена на 24 області та одну автономну республіку (Крим) і має два міста зі спеціальним статусом (Київ і Севастополь).
 
Водночас у розділі "Політика" на сайті було описано події останніх років, включно з Революцією Гідності, втечею Віктора Януковича, початком нібито "української кризи" і повномасштабною війною 2022 року.
 
У розділі "Дипломатія" були вказані пріоритети України у відносинах зі США та Заходом, прогрес у приєднанні до міжнародних організацій, засудження російської агресії, відмова визнавати окупацію Криму та спроби заручитися підтримкою міжнародної спільноти.
 
Як розповів професор юридичного факультету Міського університету Гонконгу Ван Цзяньюй, це значна зміна, яка свідчить про те, що Китай змінив свою позицію, яка раніше полягала в повній підтримці територіальної цілісності України.

 

Китай війна в Україні росія окупанти

