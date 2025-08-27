Із сайту МЗС КНР "зникли" дані про адмінподіл України

Це свідчить про те, що Китай змінив свою позицію, яка раніше полягала в повній підтримці територіальної цілісності України

Міністерство закордонних справ Китаю могло видалити зі свого сайту про адміністративний поділ, політичну систему і зовнішню політику України.

Про це повідомляє гонконгське видання Sing Tao Daily.

За інформацією видання, "Короткий огляд по Україні" на сайті МЗС Китаю оновили в проміжку між березнем 2024 року та липнем 2025 року. В оригінальній версії на сайті вказували, що Україна поділена на 24 області та одну автономну республіку (Крим) і має два міста зі спеціальним статусом (Київ і Севастополь).

Водночас у розділі "Політика" на сайті було описано події останніх років, включно з Революцією Гідності, втечею Віктора Януковича, початком нібито "української кризи" і повномасштабною війною 2022 року.