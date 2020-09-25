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Ізраїль, Чорногорія, Іспанія і не лише: МОЗ оновило перелік країн "зеленої" та "червоної" зон

У "зеленому" списку тепер - Румунія, Албанія, Білорусь, Польща, Туреччина, Греція, Єгипет тощо
Міністерство охорони здоров’я опублікувало новий список країн "червоної" та "зеленої" карантинних зон.
Ізраїль, Чорногорія, Іспанія і не лише: МОЗ оновило перелік країн "зеленої" та "червоної" зон Фото: МОЗ

 Про це йдеться на сайті МОЗ, зазначає "Громадське".

У "червоний" список потрапили 50 країн. Серед них - Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Франція, Чеська Республіка, Республіка Молдова, Угорщина. 15 країнах увійшли до переліку "червоних" країн від МОЗ через відсутність відповідної статистики.

У "зеленому" списку тепер - Румунія, Албанія, Білорусь, Польща, Туреччина, Греція, Єгипет тощо.

Загалом до списку потрапили 194 країни, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 вказується на 100 тисяч населення.

До цього востаннє перелік країн "червоної" та "зеленої" зон МОЗ оновлювало 19 вересня; тоді підвищений рівень епідеміологічної небезпеки фіксували в 48 країнах.

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25 09 2020 15:56
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