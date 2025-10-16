Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ізраїль готується відкрити КПП Рафах після поступок Хамас

16 жовтня 2025, 10:28
Ізраїль готується відкрити КПП Рафах після поступок Хамас
Фото: Галина Грицишин
Єрусалим відновлює підготовку до відкриття КПП Рафах, але попереджає про можливу відповідь у разі порушення домовленостей.

Ізраїль відновлює підготовку до відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах на кордоні з Єгиптом після того, як Хамас передав тіла кількох загиблих заручників. Це рішення стало частиною домовленостей, спрямованих на збереження крихкого перемир’я в Газі. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на урядові джерела.

Після кількох днів складних переговорів гуманітарна допомога почала надходити до сектора Газа. За даними ізраїльських служб, бойовики Хамас протягом доби передали тіла кількох ізраїльських заручників, а ще дві труни були доставлені пізніше. Передача тіл є частиною поетапної угоди, яка передбачає взаємне виконання умов для підтримання режиму тиші.

Ізраїль наголосив, що залишить КПП Рафах закритим, якщо процес передачі тіл затягнеться або умови перемир’я будуть порушені. Влада також попередила про можливу військову відповідь у разі провокацій.

На тлі зростання напруженості колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий підтримати відновлення бойових дій у Газі, якщо Хамас порушить умови угоди.

"Ізраїль повернеться на ці вулиці, щойно я дам слово", - заявив Трамп, коментуючи можливість відновлення військової операції.

Тим часом гуманітарна ситуація в Газі залишається критичною. За даними ООН, більшість населення залишилася без житла, а система охорони здоров’я перебуває на межі колапсу. Ізраїль повідомив про готовність пропустити до 600 вантажівок із гуманітарною допомогою, а за роботою КПП спостерігатиме місія ЄС.

Попри часткове виконання домовленостей, експерти попереджають, що ситуація залишається вкрай нестабільною. Відсутність узгодженого плану щодо майбутнього управління Газою та повного роззброєння Хамас створює ризик зриву перемир’я та повернення до масштабного конфлікту.

Нещодавно стало відомо, що Ізраїль і Хамас погодили перший етап мирного плану.

 

