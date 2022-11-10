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Ізраїль і Ліван домовилися про морську угоду, яка дозволить обом країнам без проблем видобувати газ у Середземному морі

Це історичне досягнення, яке зміцнить безпеку Ізраїлю, влиє мільярди в його економіку та забезпечить стабільність північного кордону країни
Ізраїль і Ліван досягли "історичної угоди" про морські кордони. Вона дозволить обом країнам без конфліктів і загроз нападу добувати газ на родовищах Середземного моря.
Ізраїль і Ліван домовилися про морську угоду, яка дозволить обом країнам без проблем видобувати газ у Середземному морі Фото: з вільного доступу
Про це пише Bloomberg.
 
"Це історичне досягнення, яке зміцнить безпеку Ізраїлю, влиє мільярди в його економіку та забезпечить стабільність північного кордону країни", — зазначили в офісі премʼєра країни Яїра Лапіда.
 
Угоди між країнами досягли за посередництва США — старший радник президента США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн кілька разів їздив до Лівану та Ізраїлю, щоб домовитися про угоду. Ситуацію ускладнювало те, що Ліван офіційно не визнає Ізраїль.
 
Чому це важливо
 
Морські кордони між Ізраїлем і Ліваном тривалий час не були демарковані, зокрема через те, що Ліван не визнає державу Ізраїль. Проблема полягала в тому, що на місці, де мали б проходити кордони між країнами в Середземному морі, розташовані газові родовища Каріш і Кана. І Ліван, й Ізраїль висловлювали свої претензії на них та навіть погрожували ударами в разі початку видобутку газу.
 
Перші перемовини про демаркацію кордону почалися у 2020 році, але швидко зайшли у глухий кут. Однак тепер, за посередництва США, країни змогли домовитися. Ізраїль зможе розпочати видобуток газу на родовищі Каріш без загрози нападу з боку "Хезболли" — ліванської парамілітарної організації та партії, яку спонсорує Іран. Натомість Ліван видобуватиме газ на родовищі Кана і сплачуватиме за це Ізраїлю певні внески.
 
Видобуток газу обома країнами дозволить їм отримувати значні прибутки з його продажу, зокрема в Європу, яка активно шукає можливості відмовитися від російського газу. Також поява на ринку нових гравців вплине і на світові ціни на енергоресурси — вони почнуть знижуватися.
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11 10 2022 17:11
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