Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг: у Європі почались протести

Загалом було перехоплено гуманітарну флотилію з 44 суден, серед яких був і човен із відомою екоактивісткою.

Військово-морські сили Ізраїлю перехопили флотилію з 44 суден, які прямували до Сектора Газа з гуманітарною місією. На одному з човнів перебувала відома шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Про це стало відомо із посиланням на сторінки у соцмережах Х (Twitter) Глобальної флотилії "Сумуд", "Флотилії свободи" та МЗС Ізраїлю.

Інцидент стався приблизно за 112 км від узбережжя.

Представники "Сумуд" повідомили, що частину суден із пасажирами було перехоплено та затримано ізраїльськими військовими, тоді як решта флотилії продовжила рух до Сектора Газа. У відеозверненні за участю Грети Тунберг організація засудила дії Ізраїлю як незаконне затримання мирних активістів. Серед затриманих також є депутатка Європарламенту з Франції Емма Фуро.

"Флотилія свободи", яка неодноразово намагалася доставити гуманітарну допомогу в Газу, назвала дії ізраїльських військових "викраденням чесних людей" і наголосила, що їхня місія не порушувала міжнародного права. Натомість вони звинуватили Ізраїль у вчиненні злочинів у Секторі Газа, які можна кваліфікувати як геноцид.

Напередодні інциденту Грета Тунберг у своєму Instagram попередила, що зупинка флотилії стане воєнним злочином, оскільки це порушить міжнародне морське та гуманітарне право. Вона підкреслила, що Ізраїль не має права блокувати доставку гуманітарної допомоги в анклав.

Водночас ізраїльський уряд назвав акцію флотилії "провокацією". МЗС Ізраїлю зазначило, що країна разом із Італією, Грецією та Латинським патріархатом Єрусалиму неодноразово пропонували безпечні шляхи доставки гуманітарної допомоги до Гази. Перед перехопленням суден ізраїльська сторона офіційно попередила, що флотилія рухається до зони бойових дій і порушує чинну морську блокаду.

У МЗС Ізраїлю додали, що Грета Тунберг та інші учасники флотилії перебувають у безпеці та почуваються добре.

Глава МЗС Італії Жан-Ноель Барро заявив, що Ізраїль пообіцяв не застосовувати силу проти понад 500 осіб на борту, серед яких є політики з Франції та Італії, повідомляє ВВС.

Водночас протести на підтримку флотилії та засудження дій Ізраїлю вже відбулися у низці країн світу.

Відомо, що люди вийшли в містах Іспанії, Парижі, Римі, Німеччині та Туреччині.

Ще в кінці літа ми писали, що Грета Тунберг вирушила у флотилії до Гази, щоб прорвати морську блокаду Ізраїлю.