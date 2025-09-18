Ізраїль прагне остаточної перемоги над Хамасом у Газі – WP

Втрати та наслідки війни відчутно зростають як для Ізраїлю, так і для палестинців.

Ізраїльські офіційні особи заявляють, що місто Газа є останнім міським оплотом Хамасу. Це свідчить про те, що вони вважають, що операція з його захоплення може стати вирішальною. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявляє, що Ізраїль перебуває на "вирішальному етапі" боротьби.

Але ізраїльські лідери також заявляли, що Рафах був останнім оплотом Хамасу, перш ніж вони вторглися в це місто на півдні Гази торік. І все ж Хамас досі стоїть на ногах.

Про це пише редакційна колегія газети The Washington Post.

"Сподіваємося, що цього разу ізраїльтяни мають рацію, адже витрати на цю війну зростають з приголомшливою швидкістю", – додають у виданні.

Ця жахлива війна забрала занадто багато життів і, ймовірно, залишить після себе покоління, глибоко травмоване її жахами. Першими постраждали ізраїльські жертви варварства Хамасу 7 жовтня 2023 року, а потім десятки тисяч палестинців, які загинули або стали інвалідами в результаті ізраїльської відповіді Хамасу в Газі.

Спостерігаючи за руйнуваннями, люди по всьому світу розділилися на два табори, і все більше виступають проти Ізраїлю. З 24 основних країн, опитаних Pew Research Center у червні, жодна не мала переважно позитивного ставлення до єврейської держави.

Багато ізраїльтян відчувають себе зрадженими і розчарованими тим, що їхня ізоляція посилюється на тлі війни, яку їм нав'язав жорстокий напад Хамасу. Вони переконані, що їхнє скрутне становище є наслідком глобального антисемітизму, і це відчуття облоги зміцнило їхню рішучість.

Сьогодні Ізраїль застосовує інший підхід, прагнучи повної перемоги в Газі. Повна поразка "Хезболли" в Лівані, подальший крах режиму Асада в Сирії та вражаюча поразка Ірану переконали багатьох ізраїльтян, що Хамас можна і потрібно повністю вигнати із Сектора Гази.

"Мир, за якого Хамас залишається на своїх позиціях – такий тимчасовий мир, який ізраїльтяни звикли приймати після своїх воєн, – більше не є прийнятним для коаліції Нетаньягу. Проте максималістське бачення щодо Гази продовжує виявлятися недосяжним", – стверджує редакційна колегія WP.

Нетаньягу відкрито заявив, що міжнародна ізоляція Ізраїлю посилюється. Він підкреслив, що країні доведеться будувати економіку з елементами самодостатності, оскільки санкції Заходу вже відчутно шкодять.

Однак, як підсумували в газеті, головний тягар війни не зводиться лише до фінансів – його наслідки можуть лягти на плечі не одного покоління.