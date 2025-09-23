Ізраїль розкрив подальший план щодо Гази
23 вересня 2025, 11:11
Фото: facebook.com idfonline
Позиція країни прозвучала на засіданні ООН, присвяченому палестинському питанню
Ізраїль продовжуватиме війну в Секторі Гази до звільнення всіх заручників та повної ліквідації Хамас
Про це повідомляє Reuters.
Посол Ізраїлю при ООН Дані Данон заявив, що ініціатива щодо обговорення рішення про створення двох держав є "театром, відірваним від реальності".
"Ізраїль зобов'язується продовжувати цю війну, доки ми не повернемо всіх заручників і доки Хамас повністю не вийде з гри. Тоді ми зможемо говорити про майбутнє. Не раніше", - заявив дипломат.
Він також додав, що відповідальність за ліквідацію Хамас лежить виключно на Ізраїлі.
"Сьогодні багато лідерів говоритимуть про майбутнє Гази. Коли Хамас не буде частиною Гази... але я запитаю їх, хто це зробить, хто насправді забезпечить, щоб Хамас не був частиною Гази? Відповідальність лежить на наших плечах", - підкреслив Данон.
Посол наголосив також, що поки президент Франції Еммануель Макрон та його колеги "святкуватимуть" визнання Палестини, 48 ізраїльських заручників досі лишаються в Газі.
"Ми знаємо, що ця конференція виникла з внутрішніх інтересів. Це не дипломатія", - заявив Данон.