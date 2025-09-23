Ізраїль розкрив подальший план щодо Гази

Позиція країни прозвучала на засіданні ООН, присвяченому палестинському питанню

Ізраїль продовжуватиме війну в Секторі Гази до звільнення всіх заручників та повної ліквідації Хамас

Посол Ізраїлю при ООН Дані Данон заявив, що ініціатива щодо обговорення рішення про створення двох держав є "театром, відірваним від реальності".

"Ізраїль зобов'язується продовжувати цю війну, доки ми не повернемо всіх заручників і доки Хамас повністю не вийде з гри. Тоді ми зможемо говорити про майбутнє. Не раніше", - заявив дипломат.