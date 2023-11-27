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ПОЛІТИКА

Ізраїль та Хамас погодили продовження режиму припинення вогню у Секторі Гази ще на два дні

27 листопада 2023, 19:50
Ізраїль та Хамас погодили продовження режиму припинення вогню у Секторі Гази ще на два дні
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
Протягом двох днів Хамас має звільнити 20 заручників.

Катар заявив, що припинення вогню між бойовиками Хамас та Ізраїлем, яке завершилося 27 листопада, продовжили ще на два дні.

Про це повідомляє AFP та Reuters.

Термін дії чотириденного перемир'я, що розпочався у п'ятницю та під час якого бойовики звільняють заручників, мав спливти вже з завтрашнього дня. Однак його пролонгували.

"Білий дім підтвердив, що і Ізраїль, і Хамас погодилися продовжити перемир'я у Секторі Гази ще на два дні", - йдеться у публікації.

При цьому в Штатах поки не надали жодних подробиць щодо такої домовленості між сторонами.

Перед тим про домовленість щодо продовження перемир'я казали в Міністерстві закордонних справ Катару, та представники угруповання Хамас.

В МЗС Катару заявили, що режим тимчасового припинення вогню між Ізраїлем і Хамас продовжено на два додаткові дні після попередніх переговорів.

"Держава Катар оголошує, що в рамках поточного посередництва було досягнуто домовленості про продовження гуманітарного перемир'я ще на два дні в Секторі Гази", - заявив речник катарського міністерства Маджед аль-Ансарі в X (Twitter).

У заяві Хамас йдеться про те, що вони "з братами в Катарі та Єгипті" досягнули домовленості про продовження тимчасового гуманітарного перемир'я "ще на два дні на тих же умовах, що й у попередньому".

Раніше сьогодні президент США Джо Байден висловив сподівання, що перемир'я між Ізраїлем та Хамасом буде продовжене.

заручникиперемир'яХамас: Ізраїль

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