Каллас скликає міністрів країн ЄС напередодні зустрічі Трампа і путіна

У коментарі агентству Каллас заявила, що будь-яка угода між Вашингтоном і москвою про припинення війни в Україні має включати Київ і Брюссель.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас уже на завтра скликає зустріч голів МЗС країн Євросоюзу у зв'язку із самітом росії та США.

"У США є можливість змусити росію вести серйозні переговори. Будь-яка угода між США і росією повинна включати Україну і ЄС, оскільки це питання безпеки України і всієї Європи", - говорить вона.