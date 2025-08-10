Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Каллас скликає міністрів країн ЄС напередодні зустрічі Трампа і путіна

10 серпня 2025, 17:57
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас уже на завтра скликає зустріч голів МЗС країн Євросоюзу у зв'язку із самітом росії та США.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
У коментарі агентству Каллас заявила, що будь-яка угода між Вашингтоном і москвою про припинення війни в Україні має включати Київ і Брюссель.
 
"У США є можливість змусити росію вести серйозні переговори. Будь-яка угода між США і росією повинна включати Україну і ЄС, оскільки це питання безпеки України і всієї Європи", - говорить вона.
 
Також глава дипломатії ЄС додала, що в понеділок скличе зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу для обговорення подальших кроків.
 
Вона зазначила, що "в міру того, як ми працюємо над досягненням стійкого і справедливого миру, міжнародне право зрозуміле: всі тимчасово окуповані території належать Україні".
 
"Угода не повинна стати плацдармом для подальшої агресії росії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи", - додала Каллас.
 
Крім того, глава дипломатії ЄС повідомила, що міністри обговорять ситуацію в Секторі Газа.

 

