Каллас скликає міністрів країн ЄС напередодні зустрічі Трампа і путіна
10 серпня 2025, 17:57
Каллас Естонія
У коментарі агентству Каллас заявила, що будь-яка угода між Вашингтоном і москвою про припинення війни в Україні має включати Київ і Брюссель.
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас уже на завтра скликає зустріч голів МЗС країн Євросоюзу у зв'язку із самітом росії та США.
Про це повідомляє Reuters.
"У США є можливість змусити росію вести серйозні переговори. Будь-яка угода між США і росією повинна включати Україну і ЄС, оскільки це питання безпеки України і всієї Європи", - говорить вона.
Також глава дипломатії ЄС додала, що в понеділок скличе зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу для обговорення подальших кроків.
Вона зазначила, що "в міру того, як ми працюємо над досягненням стійкого і справедливого миру, міжнародне право зрозуміле: всі тимчасово окуповані території належать Україні".
"Угода не повинна стати плацдармом для подальшої агресії росії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи", - додала Каллас.
Крім того, глава дипломатії ЄС повідомила, що міністри обговорять ситуацію в Секторі Газа.