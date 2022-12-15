Канада відновила санкції проти турбін для Nord Stream 1

Канадська влада відновила дію санкцій проти турбін для газопроводу Nord Stream 1.

Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі у Twitter.

Зокрема, причиною відновлення санкцій Канада назвала те, що президент рф путін продемонстрував, що його наміром ніколи не було відновлення повноцінної роботи "Північного потоку-1", а сам трубопровід був виведений з ладу.

"Цього літа російський режим і його пропагандистський апарат намагалися використати нестабільність, яку вони створили своїм незаконним вторгненням в Україну, для виправдання подальшої дестабілізації європейської енергетичної безпеки. Роблячи це, путін сподівався посіяти розкол серед членів Альянсу, які продемонстрували – і продовжують демонструвати – безпрецедентну єдність у підтримці України", – йдеться у заяві.

В МЗС Канади додали, що росія намагалась посіяти цей розкол, стверджуючи, що турбіна, яка перебуває на ремонті у Монреалі і на яку поширюються канадські санкції, необхідна для того, щоб трубопровід "Північний потік-1" працював на повну потужність. Оскільки росія намагалася звинуватити Канаду в скороченні експорту природного газу з рф до Європи, Канада викрила блеф путіна.

9 липня 2022 року, після взаємодії з українськими та іншими європейськими друзями та союзниками, канадський уряд оголосив, що надасть тимчасове звільнення від санкцій та поверне турбіни Siemens до Німеччини. Наданням цього дозволу країна позбавила путіна причини для призупинення експорту газу до Європи.

Однак навіть після цього очільник кремля відмовився збільшувати експорт через "Північний потік-1" до звичного рівня. Фактично, росія відмовилася прийняти турбіну, яка була відремонтована в Канаді, і яка залишається в Німеччині донині.

Потім, у вересні, на ділянці газопроводу "Північний потік-1" стався вибух. Прокуратура Швеції, яка веде розслідування, заявила, що він став результатом диверсії. Наразі трубопровід не працює і не передбачено жодних термінів, коли він знову запрацює, заявили в МЗС Канади.

"З огляду на те, що путін продемонстрував, що він ніколи не мав наміру повертати "Північний потік-1" до повноцінної роботи, а сам трубопровід був виведений з ладу, уряд Канади вирішив відкликати обмежений у часі виняток із санкцій, який був наданий для того, щоб дозволити повернути до Німеччини турбіни. Канада ухвалює це рішення, визнаючи, що обставини, за яких було надано виняток щодо санкцій, змінилися, і він більше не відповідає своєму призначенню. Таке рішення було прийнято після чергової тісної взаємодії з українськими, німецькими та іншими європейськими союзниками", – наголошується у заяві.

Водночас, Канада продовжуватиме підтримувати українську та європейську енергетичну безпеку. Уряд країни також продовжуватиме тісно співпрацювати з партнерами та союзниками по всьому світу, щоб покарати російський режим за його невиправдане вторгнення в Україну, підтримати глобальну енергетичну безпеку та прискорити глобальний енергетичний перехід, підкреслили в МЗС.

Раніше повідомлялось, що Канада надасть Україні обладнання для розмінування на 15 млн доларів.