Келлог пояснив свої слова про передачу ракет Tomahawk Україні
30 вересня 2025, 13:49
джерело x.com/generalkellogg
Кіт Келлог пояснив, що мав на увазі, коли говорив про цей процес
Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог дистанціювався від своїх попередніх коментарів про плани США у відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського надати крилаті ракети дальньої дії Tomahawk для ударів по території росії.
Про це пише The Guardian.
Проте Келлог наголосив на значущості ракет Tomahawk, назвавши їх "дуже досконалою ракетною системою", і заявив, що якщо їхнє використання буде дозволено, це "змінить динаміку будь-якого військового конфлікту", додавши ще один рівень "невизначеності" завдяки їхнім можливостям.
Крім того, Келлог також заявив, що зараз США сфокусовані на тому, щоб зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової.
"Це війна промислової потужності з сотнями - не однієї або двох тисяч, а сотнями, у множині, тисяч - загиблих. В Афганістані росіяни вийшли після втрат у 18 000; ми пішли з В'єтнаму після втрат у 65 000. Зараз ідеться про кількість загиблих і поранених з обох сторін, яка перевищила мільйон. Тому, я думаю, цю війну потрібно якось завершити", - підкреслив він.