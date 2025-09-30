Келлог пояснив свої слова про передачу ракет Tomahawk Україні

Кіт Келлог пояснив, що мав на увазі, коли говорив про цей процес

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог дистанціювався від своїх попередніх коментарів про плани США у відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського надати крилаті ракети дальньої дії Tomahawk для ударів по території росії.

Про це пише The Guardian.

Проте Келлог наголосив на значущості ракет Tomahawk, назвавши їх "дуже досконалою ракетною системою", і заявив, що якщо їхнє використання буде дозволено, це "змінить динаміку будь-якого військового конфлікту", додавши ще один рівень "невизначеності" завдяки їхнім можливостям.