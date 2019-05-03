Керівників САП та НАБУ викликали на засідання Комітету з питань протидії корупції

Чому за два роки нічого не сталося? Чому два роки стояла справа? Чому два роки пан Гладковський та інші займалися тими оборудками про які йдеться в цій справі. На це, мабуть, повинен відповідати Ситник

Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького та директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника викликали на засідання комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, яке відбудеться 13 березня.

Про це заявив народний депутат, заступник голови комітету Борислав Береза в ефірі програми «Нині вже» на "Громадському".

"Запитання до пана Ситника, мабуть, будемо ставити вже у середу, коли він прийде до нас на комітет. Там я буду показувати матеріали цієї справи, яка є в них, і буду запитувати: чому ця справа нікуди не рухалася. Я не буду казати про те, як повинен відповідати пан Ситник. Питання в іншому. Чому за два роки нічого не сталося? Чому два роки стояла справа? Чому два роки пан Гладковський та інші займалися тими оборудками про які йдеться в цій справі. На це, мабуть, повинен відповідати Ситник", — зазначив Береза.

Раніше депутат заявив, що Військова прокуратура передала Національному антикорупційному бюро матеріали справи про розкрадання в оборонці ще в березні 2017 року. Береза стверджує, що це було одне з тих проваджень з листуванням сина звільненого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, про яке йшлося в розслідуванні журналістів Bihus.info.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відреагував на це та направив запити до прокуратури та НАБУ для надання пояснень. Він стверджує, що матеріали, про які каже Береза, у 2017 році не були долучені до провадження, яке вже існує, та за їхнім фактом не відкрили нове провадження.

Водночас НАБУ стверджує, що отримало від прокуратури матеріали стосовно корупції в оборонці, але в них не було листування Гладковського і решти даних з розслідування журналістів Bihus.info.

Програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" випустила розслідування, у якому йдеться, що син заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони Олега Гладковського — Ігор є учасником схем з розкрадання в оборонному комплексі України. Олег Гладковський, своєю чергою, є близьким другом президента Петра Порошенка. За даними розслідувачів, керівництво концерну Укроборонпром знало про шахрайські оборудки й давало на них згоду.

Перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський звернувся до правоохоронців із заявою про перевірку фактів з розслідування програми "Наші гроші" та попросив тимчасово зупинити його повноваження на посаді.

Нагадаємо, що 4 березня Порошенко підписав указ про звільнення з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який разом із сином фігурує в розслідуванні.