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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 36,4 млн, кількість жертв - 1 млн 60 тис.

До числа країн із 4 млн та більше зареєстрованих випадків коронавірусу увійшли США, Індія та Бразилія
Увсьому світі кількість жертв пов'язаних із вірусом захворювань зросла до 1 млн 60 тис. 913 проти 1 млн 54 тис. 712 проти на ранок четверга, вилікувалися понад 25,3 млн.
Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 36,4 млн, кількість жертв - 1 млн 60 тис. Фото: Сьогодні

З початку пандемії COVID-19 у всьому світі зафіксовано 36 млн 445 тис. 67 випадків зараження коронавірусом, зростання за минулу добу становило 367 тис. 365, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американський Університет Джонса Гопкінса.

За його даними, у всьому світі кількість жертв пов'язаних із вірусом захворювань зросла до 1 млн 60 тис. 913 проти 1 млн 54 тис. 712 проти на ранок четверга, вилікувалися понад 25,3 млн.

До числа країн із 4 млн та більше зареєстрованих випадків коронавірусу увійшли США, Індія та Бразилія.

Лідирують за кількістю заражених і померлих Сполучені Штати, де виявлено сумарно 7 млн 605 тис. 873 інфікованих, 212 тис. 762 летальні випадки і 3 млн осіб, що вилікувалися.

На другому місці за кількістю хворих залишається Індія, де, за даними міністерства охорони здоров'я країни, на ранок четверга зафіксовано 6 млн 903 тис. 812 хворих за 106 тис. 521 смертельного випадку і понад 5,9 млн одужалих.

У Бразилії кількість інфікованих перевищила 5 млн на 28 тис. 444, померли 148 тис. 957 людей, вилікувані 4,88 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу у світі становив на ранок п’ятниці 136,9 на 1 млн жителів планети. У США на 1 млн населення померли 657 людей, в Індії - 77, в Бразилії - 700.

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09 10 2020 09:29
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