Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 1 млн 920 тис., кількість жертв - 119 тис.

Менше ніж 20 тис. випадків зараження Covid-19 зафіксовано майже у 200 країнах і районах світу

У материковому Китаї за минулу добу зареєстровано 89 нових випадків зараження коронавірусом, 86 - у людей, які прибули з-за кордону, три - всередині країни (провінція Гуандун).

У світі станом на 14 квітня зафіксовано 1 млн 920 тис. 985 підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19, кількість жертв сягнула 119 тис. 686, повідомив американський університет Джонса Гопкінса, який здійснює моніторинг стану справ із поширенням інфекції, пише "Інтерфакс-Україна".

Раніше університет повідомляв про те, що кількість інфікованих сягнула 2 млн 19 тис. 320 осіб, жертвами коронавірусу стали 119 тис. 483 людини. Він постійно коригує відомості на підставі інформації, отриманої з відповідних країн.

За кількістю захворювань і летальних випадків у світі лідирують США, де померли 23 тис. 622 людини, виявлено 582 тис. 580 інфікованих Covid-19.

В Іспанії кількість хворих сягнула 170 тис. 099 при 17 тис. 756 померлих, Італії - 159 тис. 516 (20 тис. 465), Франції - 137 тис. 877 (14 тис. 967), Німеччині - 130 тис. 072 (3 тис. 194), Великій Британії - 89 тис. 571 (11 тис. 329), Ірані - 73 тис. 303 (4 тис. 585), Туреччині - 61 тис. 049 (1 тис. 296), Бельгії - 30 тис. 589 (3 тис. 903), Нідерландах - 26 тис. 712 (2 тис. 833), Швейцарії - 25 тис. 688 (1 тис. 138), Канаді - 25 тис. 680 (780), Бразилії - 23 тис. 723 (1 тис. 355).

У материковому Китаї за минулу добу зареєстровано 89 нових випадків зараження коронавірусом, 86 - у людей, які прибули з-за кордону, три - всередині країни (провінція Гуандун).

За добу в країні не зафіксовано нових смертельних випадків від захворювання, спричиненого коронавірусом.

З грудня від коронавірусу в країні померли 3 тис. 341 людина, зареєстровано 82 тис. 249 випадків захворювання, з них 1 тис. 464 - ввезені з-за кордону.

Менше ніж 20 тис. випадків зараження Covid-19 зафіксовано майже у 200 країнах і районах світу.

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