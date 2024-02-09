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Кім Чен Ин заявив, що має право знищити Південну Корею у будь-який час – Bloomberg

09 лютого 2024, 11:13
Кім Чен Ин заявив, що має право знищити Південну Корею у будь-який час – Bloomberg
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Він сказав, що Сеул "відкинув зусилля Пхеньяна" щодо співпраці.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що він має право знищити Південну Корею.

Про це пише Bloomberg.

Кім зробив таку заяву під час відвідин Міністерства оборони з нагоди святкування річниці заснування армії Кім Чен Ин.

Він заявив, що “маріонетки” Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та мають намір поглинути свого сусіда.

Тому було правильно назвати Південну Корею “основним ворогом”, цитує його слова KCNA. 

А тому “її можна атакувати та знищити в будь-який час”.

Південна КореяКім Чен Инвійна в Україніросія окупанти

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