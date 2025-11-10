Кім і путін будують перший автомобільний міст між рф та КНДР

Будівництво активно триває на обох берегах

росія та Північна Корея будують перший автомобільний міст, що з’єднає дві країни через річку Туманне на спільному кордоні. Довжина споруди, за даними російських ЗМІ, становитиме майже п’ять кілометрів із урахуванням під’їзних доріг.

Про це повідомляє американський журнал Newsweek, посилаючись на супутникові знімки.

На російській стороні будівництво просунулося приблизно на 110 метрів у русло річки, де встановлено опори для мостових стовпів. У Північній Кореї вже зведено шість мостових опор та підготовлено фундаменти ще для двох. Робітники завершили рампу, що з’єднує міст із дорогою.

Поряд зі спорудою ведеться будівництво складу, митниці, автосервісу та інших допоміжних об’єктів, ймовірно, для передачі вантажів. Аналітики CSIS зазначають, що темпи будівництва та активність на колишній тихій сортувальній станції між країнами демонструють важливість зростання торгівлі для москви під час війни в Україні.

Експерт із Північної Кореї Фредерік Шпор у інтерв’ю німецькому Bild підкреслив, що автомобільне сполучення з КНДР дозволить росії знизити ризик включення її торгових суден до санкційних списків.