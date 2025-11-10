Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кім і путін будують перший автомобільний міст між рф та КНДР

10 листопада 2025, 17:28
Кім і путін будують перший автомобільний міст між рф та КНДР
footage of North Korea's state-run Korean Central Television on Sept. 20, 2023, shows the North's leader Kim Jong-un (L) and Russian President Vladimir Putin taking a seat in Putin's presidential Aurus Senat limousine at Vostochny Cosmodrome in the Russian Far East on Sept. 13. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)
Будівництво активно триває на обох берегах

росія та Північна Корея будують перший автомобільний міст, що з’єднає дві країни через річку Туманне на спільному кордоні. Довжина споруди, за даними російських ЗМІ, становитиме майже п’ять кілометрів із урахуванням під’їзних доріг. 

Про це повідомляє американський журнал Newsweek, посилаючись на супутникові знімки.

На російській стороні будівництво просунулося приблизно на 110 метрів у русло річки, де встановлено опори для мостових стовпів. У Північній Кореї вже зведено шість мостових опор та підготовлено фундаменти ще для двох. Робітники завершили рампу, що з’єднує міст із дорогою.

Поряд зі спорудою ведеться будівництво складу, митниці, автосервісу та інших допоміжних об’єктів, ймовірно, для передачі вантажів. Аналітики CSIS зазначають, що темпи будівництва та активність на колишній тихій сортувальній станції між країнами демонструють важливість зростання торгівлі для москви під час війни в Україні.

Експерт із Північної Кореї Фредерік Шпор у інтерв’ю німецькому Bild підкреслив, що автомобільне сполучення з КНДР дозволить росії знизити ризик включення її торгових суден до санкційних списків.

 
РосіяКНДР

Останні матеріали

Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється