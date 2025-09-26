Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

КНДР близька до розробки міжконтинентальної балістичної ракети

26 вересня 2025, 08:55
КНДР близька до розробки міжконтинентальної балістичної ракети
Фото: з відкритих джерел
КНДР ще належить опанувати технологію повернення в атмосферу, але це "ймовірно, буде вирішено найближчим часом"
Президент Південної Кореї Лі Дже Мен прокоментував хід розробки КНДР міжконтинентальної балістичної ракети.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Чи то для переговорів зі США, чи то для власного режиму, вони продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти Сполучених Штатів, нести ядерну бомбу та бомбардувати Сполучені Штати”, – сказав Лі.
 
Він додав, що КНДР ще належить опанувати технологію повернення в атмосферу, але це “ймовірно, буде вирішено найближчим часом”.
 
Лі зауважив, що президент США Дональд Трамп - єдина людина, яка може бути партнером у переговорах для Північної Кореї. У серпні Трамп заявив, що хоче зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином, можливо, вже цього року.

 

війна в Україніросія окупантиКНДР

Останні матеріали

Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 23:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється