КНДР надсилає працівників до росії: перша тисяча вже в Курській області

07 вересня 2025, 17:59
Фото: з відкритих джерел
І планує відправити й надалі.

Північна Корея планує відправити тисячі своїх громадян до рф для роботи на оборонних підприємствах та в будівництві. Перша тисяча північнокорейських робітників, залучених до будівельних робіт, уже прибула на територію Курської області.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Північна Корея планує направити тисячі своїх фахівців до росії – як для роботи в оборонно-промисловому комплексі, так і для допомоги в будівництві та інших сферах промисловості рф. Йдеться про значну кількість людей. Наприклад, у випадку з Курською областю – йдеться про 6000 північнокорейських працівників. Ми достеменно знаємо, що вже понад тисячу з них заїхали", – заявив Скібіцький.

За його словами, ці робітники вже залучені до відновлення доріг і облаштування інженерних оборонних рубежів у Курській області рф.

Крім того, КНДР направляє своїх громадян на оборонні підприємства росії з метою набуття досвіду у виробництві боєприпасів, озброєння, зокрема танків, БТР, БМП і безпілотників.

Скібіцький також повідомив, що українська розвідка має інформацію про вербування іноземних громадян для роботи на підприємствах у зоні Єлабуги, де росія активно нарощує виробництво БПЛА.

"Маємо дані про те, що росія вербує громадян інших країн для роботи на своїх підприємствах. У Єлабузькій зоні, де розгортається виробництво БПЛА, кількість працівників, яка спочатку становила близько тисячі, планується збільшити до 40 тисяч. Ми фіксуємо багато іноземців, які погоджуються підписати контракти й поїхати до рф. Але потім чимало з них підписують контракт уже з Міністерством оборони росії й вирушають на фронт", – додав представник ГУР.

Ми також писали, що Північна Корея може відправити 100 тисяч солдатів воювати за росію.

 

РосіяКНДР

