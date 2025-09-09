Колишній держсекретар США закликає Європу припинити купівлю російської нафти

Помпео вважає, що президент США Дональд Трамп, і особливо Європа, мають відреагувати "болісними інструментами, реальними санкціями".

Країни Європи повинні припинити купувати російську нафту і запровадити реальні санкції проти росії.

Про це в етері телеканалу Fox News сказав Майк Помпео, колишній державний секретар США у першій адміністрації Дональда Трампа.

На його думку, російський диктатор владімір путін має "нульову зацікавленість" у будь-якому переговорному урегулюванні. Очільник кремля буде дотримуватися такої позиції, допоки це не буде коштувати йому "колосальну ціну".

Помпео вважає, що президент США Дональд Трамп, і особливо Європа, мають відреагувати "болісними інструментами, реальними санкціями".

"Європейці не повинні купувати російську нафту. Це безумство, що вони досі фінансують цю війну", – відзначив він.

Також він додав, що китайські банки "фінансують цю війну".

На його переконання, в арсеналі президента Трампа є багато інструментів, щоб вплинути на росію. У тому числі йдеться про надання дозволу на далекобійні удари по території рф.