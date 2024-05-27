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ПОЛІТИКА

Колишнього офіцера Бундесверу засуджено до 3,5 років за шпигунство на користь росії

27 травня 2024, 17:16
Колишнього офіцера Бундесверу засуджено до 3,5 років за шпигунство на користь росії
Фото: з вільного доступу
Своїм мотивом засуджений за шпигунство назвав "боязнь ядерної ескалації війни в Україні".

Суд у німецькому місті Дюссельдорфі засудив до 3,5 року увʼязнення колишнього офіцера збройних сил Німеччини (Бундесверу) 54-річного Томаса, який зізнався в шпигунстві на користь путінського режиму.

Про це повідомляє Bild.

Своїм мотивом засуджений за шпигунство назвав "боязнь ядерної ескалації війни в Україні". За словами підсудного, він хотів уберегти свою батьківщину від ядерної загрози.

Остаточним поштовхом запропонувати росіянам співпрацю стало повʼязане з цим повідомлення "ймовірно в TikTok". У той час Томас стежив за проросійським і пов’язаним з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" блогером у цій соцмережі.

Після цього колишній офіцер Бундесверу з травня 2023 року кілька разів зв’язувався з посольством росії в Берліні та консульством у Бонні, пропонував співпрацю, збирав необхідну інформацію з офіційних джерел і передавав російській розвідці.

Тоді Томас працював в управлінні Бундесверу з закупівель у місті Кобленці. Цей відділ відповідає зокрема за оснащення Бундесверу зброєю, а також за розробку, випробування та закупівлю військової техніки.

Нагадаємо, у Дюссельдорфі (Німеччина) 29 квітня розпочався суд над офіцером розвідки, якого звинувачують в у шпигунстві на користь росії. Чоловік заявив, що шукав контакту з російською стороною і до цього його спонукав страх перед ядерною ескалацією у війні в Україні. 

Німеччинашпигунстворосія загроза

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