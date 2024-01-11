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ПОЛІТИКА

Команда Байдена звинувачує Трампа за відмову захищати Європу під час можливого нападу – Politico

11 січня 2024, 09:02
Команда Байдена звинувачує Трампа за відмову захищати Європу під час можливого нападу – Politico
Фото: з вільних джерел
"Єдина людина, про яку він піклується, – це він сам".

Речник передвиборчої кампанії Байдена Аммар Мусса розкритикував заяви експрезидента США Дональда Трампа щодо відмови від допомоги Європі, якщо на неї нападуть.

Про це повідомляє Politico.

"Думка про те, що Дональд Трамп покине наших союзників, якщо не доб’ється свого, підкреслює те, що ми вже знаємо як правду про нього: єдина людина, про яку він піклується, – це він сам", – зазначив Мусса.

За його словами, загрози Трампа послабити НАТО демонструють, чому його не слід переобирати на посаду президента США у 2024 році.

"Як президент, Дональд Трамп провів чотири роки, заграючи з диктаторами й послаблюючи безпеку нашої країни", – додав він.

Експрезидент, а тепер і кандидат на посаду президента США Дональд Трамп під час приватної зустрічі з єврокомісарами заявив, що Америка не прийде на допомогу Євросоюзу, у разі військового нападу. 

вибориТрампБайден

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