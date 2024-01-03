Комітет Палати представників офіційно розпочав процедуру імпічменту Байдена через прикордонну політику

Ситуація з імпічментом ключової фігури переговорів ускладнює процес досягнення угоди.

Комітет Палати представників Конгресу США офіційно розпочав процедуру імпічменту міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса – через його ставлення до прикордонної кризи й рекордної міграції.

Про це повідомляє CNN.

"Комітет Палати представників з питань внутрішньої безпеки протягом майже року проводив всебічне розслідування щодо дій міністра Майоркаса та його ролі в безпрецедентній кризі на південно-західному кордоні… Після двопартійного голосування в Палаті представників за передачу статей про імпічмент міністра до нашого Комітету, ми проведемо слухання і розглянемо ці статті в найближчі тижні", – йдеться у повідомленні.

Оголошення про початок процедури імпічменту з'явилося в той час, коли імміграція стає одним з головних питань на президентських виборах 2024 року – республіканці критикують імміграційну політику президента Джо Байдена. Пакет військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню став "заручником" цієї проблеми, оскільки республіканці поставили умову, що не проголосують за допомогу до того, як буде досягнута угода щодо змін у міграційному законодавстві та посиленні кордону.

Третього січня Міністерство внутрішньої безпеки відреагувало на цю заяву, стверджуючи, що республіканці в Палаті представників «займаються безпідставними політичними вправами, які були відкинуті членами обох партій і вже провалилися на двопартійному голосуванні».

"Немає жодних вагомих підстав для імпічменту міністра Майоркаса, як засвідчили високопоставлені члени більшості в Палаті представників, і цей екстремальний поштовх до імпічменту є шкідливим відволіканням від наших критично важливих пріоритетів національної безпеки", – заявила речниця міністерства Міа Еренберг.

Як зазначає CNN, ситуація з імпічментом підкреслює, наскільки складно буде провести будь-яку угоду щодо кордону через Палату представників, адже Майоркас – ключовий гравець у двопартійних переговорах у Сенаті.

Нагадаємо, за словами головного переговорника Демократичної партії, сенатора Кріса Мерфі, переговори щодо досягнення двопартійної угоди про кордон і розблокування допомоги Україні все ще не привели до позитивного результату, а сторони "знаходяться на етапі роботи над текстом".