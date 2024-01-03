Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Комітет Палати представників офіційно розпочав процедуру імпічменту Байдена через прикордонну політику

03 січня 2024, 20:13
Комітет Палати представників офіційно розпочав процедуру імпічменту Байдена через прикордонну політику
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Ситуація з імпічментом ключової фігури переговорів ускладнює процес досягнення угоди.

Комітет Палати представників Конгресу США офіційно розпочав процедуру імпічменту міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса – через його ставлення до прикордонної кризи й рекордної міграції.

Про це повідомляє CNN.

"Комітет Палати представників з питань внутрішньої безпеки протягом майже року проводив всебічне розслідування щодо дій міністра Майоркаса та його ролі в безпрецедентній кризі на південно-західному кордоні… Після двопартійного голосування в Палаті представників за передачу статей про імпічмент міністра до нашого Комітету, ми проведемо слухання і розглянемо ці статті в найближчі тижні", – йдеться у повідомленні.

Оголошення про початок процедури імпічменту з'явилося в той час, коли імміграція стає одним з головних питань на президентських виборах 2024 року – республіканці критикують імміграційну політику президента Джо Байдена. Пакет військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню став "заручником" цієї проблеми, оскільки республіканці поставили умову, що не проголосують за допомогу до того, як буде досягнута угода щодо змін у міграційному законодавстві та посиленні кордону. 

Третього січня Міністерство внутрішньої безпеки відреагувало на цю заяву, стверджуючи, що республіканці в Палаті представників «займаються безпідставними політичними вправами, які були відкинуті членами обох партій і вже провалилися на двопартійному голосуванні».

"Немає жодних вагомих підстав для імпічменту міністра Майоркаса, як засвідчили високопоставлені члени більшості в Палаті представників, і цей екстремальний поштовх до імпічменту є шкідливим відволіканням від наших критично важливих пріоритетів національної безпеки", – заявила речниця міністерства Міа Еренберг.

Як зазначає CNN, ситуація з імпічментом підкреслює, наскільки складно буде провести будь-яку угоду щодо кордону через Палату представників, адже Майоркас – ключовий гравець у двопартійних переговорах у Сенаті.

Нагадаємо, за словами головного переговорника Демократичної партії, сенатора Кріса Мерфі, переговори щодо досягнення двопартійної угоди про кордон і розблокування допомоги Україні все ще не привели до позитивного результату, а сторони "знаходяться на етапі роботи над текстом". 

Палата представниківСШАБайден

Останні матеріали

Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Політика
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 03 січня 2024, 09:07
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Політика
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Переклад iPress – 02 січня 2024, 16:12
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2024, 12:23
Кінець 2023 року. Українці показали високий клас, тоді як росіяни витратили намарно свої ракети – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Кінець 2023 року. Українці показали високий клас, тоді як росіяни витратили намарно свої ракети – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 січня 2024, 08:35
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Cуспільство
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 16:04
Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється