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Комітет ВР з нацбезпеки підтримав законопроект щодо спрощення ввезення складових для оборонної продукції

Члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки вирішили запропонувати комітету з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу законопроект щодо спрощення ввезення складових для продукції оборонного призначення.
Комітет ВР з нацбезпеки підтримав законопроект щодо спрощення ввезення складових для оборонної продукції Фото: Reuters

Як повідомляє "Інтерфакс-України" з посиланням на інформаційне управління апарату Верховної Ради, засідання комітету з нацбезпеки, на якому було розглянуто відповідний законопроект №3558 про внесення змін до ст. 287 Митного кодексу України, відбулося 10 листопада. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики визначено головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту.

Крім того, на засіданні комітет розглянув законопроект №2729 про внесення змін до ст. 19 закону про Держприкордонслужбу щодо процедур прикордонного контролю й ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні повернути його суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Також було розглянуто законопроект №3555 про зміни до ст. 19 про Держприкордонслужбу щодо отримання інформації про осіб, які перетнули держкордон України. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді не включати його до порядку денного четвертої сесії, а в разі включення – за результатами розгляду відхилити.

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10 11 2020 17:57
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